Ông Trump giữ được quyền tranh cử ở Washington, đảng Dân chủ có thể bị điều tra

Động tác khiêu vũ của ông Trump sau buổi vận động tại bang New Hampshire hôm 17.1 AFP

Hãng Reuters ngày 19.1 đưa tin một thẩm phán vừa ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có tư cách tranh cử vị trí đại diện đảng Cộng hòa tại bang Washington, bác bỏ nỗ lực mới nhất nhằm loại bỏ tên ông khỏi lá phiếu.

Cũng như tại một số bang khác, những cử tri nộp đơn tại bang Washington cáo buộc ông không đủ tư cách tranh cử tổng thống vì đã phát biểu kích động người ủng hộ tại Washington DC hôm 6.1.2021, dẫn đến vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội.

Thẩm phán Mary Sue Wilson tại hạt Thurston ở bang Washington cho rằng quan chức bầu cử bang này đã hành động đúng nhiệm vụ khi chấp nhận các ứng viên được các đảng Cộng hòa và Dân chủ đề xuất, trong đó có ông Trump.

Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ cấm người "liên quan nổi dậy" giữ chức trong công sở. Những đơn tương tự đã được nộp tại nhiều bang, nhưng đến nay chỉ có Colorado và Maine loại tên ông Trump khỏi lá phiếu.

Tòa án Tối cao Mỹ đồng ý sẽ xem xét đơn khiếu nại của ông Trump đối với phán quyết tại Colorado. Ông Trump cũng đã khiếu nại quyết định tại Maine.

Theo Đài CBS, ông Trump hôm 18.1 tiếp tục kêu gọi tòa án tối cao hủy quyết định của tòa án Colorado và muốn các thẩm phán đưa ra "quyết định nhanh chóng và kiên quyết" để đưa tên ông trở lại trên lá phiếu.

Các luật sư của ông Trump cho rằng việc thách thức tư cách ứng viên đe dọa tước quyền công dân của hàng triệu người Mỹ và có nguy cơ "gây ra sự hỗn loạn nếu các tòa án bang và quan chức bang khác" cũng ra quyết định tương tự Colorado.

Tòa án tối cao Colorado cấm ông Trump tham gia bầu cử năm 2024

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 19.1 đưa tin lãnh đạo của No Labels, nhóm chuẩn bị cho nỗ lực tranh cử tổng thống của đảng thứ 3, vừa kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ điều tra các nhóm và nhà hoạt động thiên Dân tìm cách cản trở nỗ lực này.

Nhóm cho biết chiến dịch gây áp lực công khai và riêng tư của đảng Dân chủ và các đồng minh của Tổng thống Joe Biden đã vượt xa bài phát biểu chính trị được pháp luật bảo vệ.

No Labels hiện vẫn chưa nêu tên ứng cử viên dù đã huy động được hơn 60 triệu USD và đã đủ điều kiện đề cử ứng viên ở 14 tiểu bang, bao gồm cả các bang chiến địa như Arizona, Nevada và Bắc Carolina.

No Labels cho biết các nhóm liên kết với đảng Dân chủ bị họ cáo buộc bao gồm American Bridge, Third Way và MoveOn.

Chủ tịch nhóm American Bridge Pat Denis gọi cáo buộc của No Labels là "phù phiếm". Nhóm MoveOn chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận, trong khi Third Way từ chối bình luận. Bộ Tư pháp Mỹ chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.