Ông Trump hé lộ khả năng gặp ông Kim Jong-un tại Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du Trung Quốc tuần này, song hiện chưa có xác nhận từ Bình Nhưỡng.