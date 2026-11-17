Tin liên quan Ông Trump không phản đối ông Jensen Huang trở lại làm CEO NVIDIATổng thống Trump khẳng định không phản đối việc ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO NVIDIA, chỉ vài ngày sau khi nhà đồng sáng lập tập đoàn từ chức giữa những tranh cãi liên quan đời tư. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Donald Trump Vladimir Putin Kim Jong-un APEC trung quốc
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