Ông Trump 'hoãn tấn công Iran chỉ một giờ trước thời điểm phát lệnh'

Ông Trump đưa ra bình luận này một ngày sau khi cho biết mình đã tạm dừng kế hoạch nối lại các hành động thù địch để xem xét một đề xuất mới của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ-Israel phát động.

"Hôm nay, chỉ thêm một giờ nữa là tôi đã đưa ra quyết định tiến hành rồi", ông Trump tuyên bố.

Ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo Iran đang rất mong muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Ông nói: "[Iran] đang cầu xin được thỏa thuận. Tôi hy vọng chúng tôi không phải có chiến tranh, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ phải giáng thêm cho Iran một đòn nữa".

Phát biểu trong một sự kiển sau đó, ông Trump cũng tuyên bố cuộc chiến sẽ kết thúc "rất nhanh".

"Chúng tôi sẽ kết thúc cuộc chiến đó rất nhanh thôi. Iran muốn đạt thỏa thuận lắm rồi, họ cũng đã mệt... Và mọi người sẽ thấy giá dầu lao dốc", ông nói.

Đường phố Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Giá dầu giảm ở thời điểm thị trường đóng cửa hôm 19.5 sau khi Phó tổng thống JD Vance cho biết Washington và Tehran đã đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán và cả hai bên đều không muốn chiến dịch quân sự tái diễn.

Trả lời các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Vance thừa nhận những khó khăn trong việc đàm phán với giới lãnh đạo Iran.

Ông cho biết đôi khi phía Iran không làm rõ được lập trường đàm phán của mình, vì vậy Mỹ đang cố gắng làm rõ các "giới hạn đỏ" của mình.

Phó tổng thống Vance cũng cho biết một mục tiêu trong chính sách của ông Trump là ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân lan rộng trong khu vực.

Trong khi đó tại Tehran, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia của Quốc hội Iran, cho rằng việc ông Trump tạm dừng kế hoạch tập kích là do đã nhận ra rằng bất kỳ động thái nào chống lại Iran cũng có nghĩa là "đối mặt với một phản ứng quân sự có tính quyết định".

Ông Trump hôm 18.5 cho biết Washington sẽ hài lòng nếu có thể đạt được một thỏa thuận ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân.

Một nguồn tin Pakistan xác nhận rằng Islamabad, nơi đã chuyển thông điệp giữa các bên kể từ khi tổ chức vòng đàm phán hòa bình duy nhất vào tháng trước, đã chia sẻ đề xuất của Iran với Washington.

Các bên "liên tục thay đổi mục tiêu của họ", nguồn tin Pakistan cho biết, đồng thời nói thêm rằng không còn nhiều thời gian".

Theo Hãng tin Reuters, lệnh ngừng bắn với Iran phần lớn được duy trì, mặc dù gần đây đã có máy bay không người lái (UAV) đã được phóng từ Iraq về phía các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út và Kuwait.

Wall Street Journal hôm 19.5 dẫn lời quan chức Mỹ cho biết nước này vừa thu giữ một tàu chở dầu liên quan đến Iran ở Ấn Độ Dương.