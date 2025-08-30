Ông Trump hủy gần 5 tỉ USD viện trợ nước ngoài đã được quốc hội duyệt

Trong một bức thư được đăng lên mạng vào tối 28.8, Tổng thống Trump thông báo với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson rằng ông dự định giữ lại kinh phí cho 15 chương trình quốc tế, bao gồm một số chương trình do Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) giám sát, theo Reuters ngày 30.8.

Những thùng thuốc do Mỹ viện trợ tại kho thuốc bệnh viện ở Kenya hồi tháng 4 ẢNH: AFP

Hiến pháp Mỹ trao quyền phê duyệt ngân sách cho quốc hội, nơi mỗi năm phải thông qua luật để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ.

Nhà Trắng phải được quốc hội phê duyệt nếu không muốn chi tiêu số tiền đó. Quốc hội đã làm điều này vào tháng 7 khi hủy bỏ 9 tỉ USD kinh phí hỗ trợ nước ngoài và truyền thông công cộng.

Theo AP, Tổng thống Trump đã sử dụng một chiến thuật lâu nay ít được sử dụng để ngăn chặn việc chi tiêu các khoản kinh phí đã được quốc hội phê duyệt mà không cần sự đồng ý chính thức của cơ quan lập pháp.

Cụ thể, tổng thống gửi yêu cầu hủy bỏ hoặc không chi tiêu một khoản kinh phí đã được quốc hội phê duyệt vào thời điểm gần cuối năm tài khóa (kết thúc vào ngày 30.9 hàng năm). Luật quy định quốc hội có 45 ngày để xem xét yêu cầu hủy bỏ kinh phí. Nếu yêu cầu được gửi muộn, quốc hội không có đủ thời gian để hành động, và khi năm tài khóa kết thúc, các khoản kinh phí không được chi tiêu sẽ tự động hết hiệu lực, nghĩa là tiền không được sử dụng.

Tổ chức Project Democracy, một nhóm vận động phi đảng phái, cho biết chiến thuật này chưa được sử dụng kể từ năm 1983.

Đảng Dân chủ cho rằng chính quyền ông Trump đã đóng băng hơn 425 tỉ USD kinh phí, điều mà ngay cả một số thành viên đảng Cộng hòa cho là bất hợp pháp.

"Quyền kiểm soát ngân sách thuộc về chúng tôi và chúng tôi phải coi trọng điều đó", thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, một thành viên đảng Cộng hòa từ bang Alaska, nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7.

Tuy nhiên, các thành viên khác của đảng Cộng hòa, như Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, lại cho rằng họ ủng hộ việc cắt giảm chi tiêu dưới bất kỳ hình thức nào.