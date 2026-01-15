Ông Trump khẳng định mong muốn kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14.1 tuyên bố không lùi bước trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Greenland, và nói ông vẫn tin rằng "một điều gì đó sẽ thành công".

"Greenland rất quan trọng đối với an ninh quốc gia, bao gồm cả của Đan Mạch. Và vấn đề là Đan Mạch không thể làm được gì nếu Nga hay Trung Quốc muốn chiếm đóng Greenland. Nhưng Mỹ có thể làm mọi thứ", ông Trump khẳng đinh.

Bình luận của ông được đưa ra sau một cuộc họp tại Nhà Trắng giữa các bộ trưởng ngoại giao của Greenland, Đan Mạch với phó tổng thống và ngoại trưởng của ông Trump.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết những khác biệt cơ bản về Greenland vẫn còn tồn tại. Ông Rasmussen cho biết: "Chúng tôi đã không thay đổi được lập trường của Mỹ".

"Các cuộc thảo luận tập trung vào cách đảm bảo an ninh lâu dài ở Greenland, và ở đây quan điểm của chúng tôi tiếp tục khác biệt, tôi phải nói thế. Tổng thống Trump đã nêu rõ quan điểm của mình, và chúng tôi có một lập trường khác... Rõ ràng là tổng thống có mong muốn về việc chinh phục Greenland", ông nói.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen trả lời truyền thông tại Đồi Capitol, Washington D.C, Mỹ hôm 14.1 ẢNH: REUTERS

Ông Rasmussen cho biết Mỹ và Đan Mạch dự kiến thành lập một nhóm làm việc để thảo luận các mối quan tâm đa dạng liên quan đến lãnh thổ hải ngoại của Đan Mạch này.

Ông Trump trong những tuần gần đây nhiều lần nói rằng hòn đảo giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược này là sống còn đối với an ninh quốc gia và chỉ có Mỹ mới có thể xử lý các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Ông Rasmussen không đồng tình với quan điểm này: "Tôi phải nói rằng, tất nhiên, chúng tôi phần nào chia sẻ mối quan ngại của ông ấy. Chắc chắn có một tình hình an ninh mới ở Bắc Cực, ở phía bắc... Về cơ bản là liên quan đến an ninh. Và, như tôi đã nói, mặc dù không có mối đe dọa tức thì từ Trung Quốc và Nga, ít nhất là hiện không đó không phải là một mối đe dọa mà chúng tôi không thể xử lý".

Greenland và Đan Mạch tuyên bố hòn đảo không phải để bán và các quốc gia EU nổi bật đã ủng hộ Đan Mạch, một thành viên của liên minh NATO.

Trước cuộc họp, Greenland và Đan Mạch cho biết đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự tại và xung quanh Greenland trong sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh NATO, trong khuôn khổ cam kết tăng cường phòng thủ Bắc Cực của họ.

Đức, Thụy Điển và Na Uy hôm 14.1 thông báo sẽ cử nhân sự quân sự đến hòn đảo này trong tuần này.