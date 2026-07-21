Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump khẳng định sẽ không bắt Thủ tướng Israel theo lệnh ICC
Video Thế giới

Ông Trump khẳng định sẽ không bắt Thủ tướng Israel theo lệnh ICC

La Vi - Thụy Miên

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu 'sẽ không bị bắt' nếu đến Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Trump Thủ tướng Netanyahu Tòa án Hình sự Quốc tế ICC

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận