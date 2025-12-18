Ông Trump khoe thành tựu khi tỷ lệ ủng hộ giảm sút

Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi năm tại nhiệm đầu tiên của mình trong một bài phát biểu kéo dài 20 phút vào tối 17.12, trong đó ông đổ lỗi cho đảng Dân chủ và người tiền nhiệm của mình, cựu Tổng thống Joe Biden, về tình trạng của nền kinh tế.

"Mười một tháng trước, tôi thừa hưởng một mớ hỗn độn, mà tôi đang sửa chữa", ông Trump nói.

Giá cả tiêu dùng ở Mỹ đang tăng vọt và ông Trump, cũng như ông Biden trước đây, đang phải chật vật để thuyết phục người dân Mỹ rằng nền kinh tế đang khỏe mạnh.

Tình thế đó diễn ra khi đảng Cộng hòa của ông Trump phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khó khăn vào năm tới.

Đảng Dân chủ đã nhấn mạnh những lo ngại của người dân về khả năng chi trả, cũng như các khác biệt trong chính sách chăm sóc sức khỏe để cố gắng giành lại quyền lực.

Tuy nhiên, hôm 17.12, ông Trump đưa ra rất ít sáng kiến chính sách mới nhằm giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt gia tăng. Thay vào đó, ông đổ lỗi cho ông Biden, các thỏa thuận thương mại trước đây, người nhập cư cũng như điều mà ông mô tả là một hệ thống tham nhũng.

Tổng thống Trump, người thường xuyên phàn nàn rằng các thành tựu của mình không được ghi nhận, cũng không bỏ lỡ cơ hội ca ngợi kết quả của chính quyền ông cho đến nay trong việc giảm số lượng người vượt biên trái phép, và trích dẫn số liệu thống kê cho thấy giá cả của một số mặt hàng như trứng đã giảm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc diễn văn trước toàn quốc từ Nhà Trắng hôm 17.12 ẢNH: REUTERS

Ông thừa nhận giá cả nhìn chung vẫn ở mức cao: "Tôi đang giảm những mức giá cao đó xuống và giảm rất nhanh".

Ông Trump cũng thông báo về khoản "cổ tức chiến binh" sẽ được gửi cho 1,45 triệu quân nhân Mỹ trong tuần tới, ở mức 1.776 đô la - con số gợi nhớ đến năm nước Mỹ tuyên bố độc lập.

Ông cũng hứa hẹn cải cách nhà ở và giảm lãi suất, và cho hay ông sẽ sớm công bố chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.

"Một người tin tưởng vào việc giảm lãi suất, giảm mạnh, và các khoản thanh toán thế chấp sẽ giảm hơn nữa", ông Trump cho hay.

Một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos công bố hôm 15.12 cho thấy chỉ 33% người trưởng thành ở Mỹ tán thành cách ông Trump điều hành nền kinh tế.

Tỷ lệ ủng hộ tổng thống có thể là một chỉ báo quan trọng cho triển vọng bầu cử.

Mức độ lạm phát cao trong bốn năm cầm quyền của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã giúp ông Trump đánh bại cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Tuy nhiên, chính sách thuế quan của ông Trump năm nay đã tạo ra sự bất ổn và đẩy giá cả tăng cao trong một nền kinh tế mà chính quyền của ông đã điều hành gần một năm nay.