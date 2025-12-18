Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump khởi động chuỗi sự kiện mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ

Bảo Hoàng
18/12/2025 21:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.12 công bố khởi động chuỗi sự kiện kéo dài nhiều tháng, nhằm chào mừng 250 năm Quốc khánh.

Theo Đài Fox News, một tổ chức phi đảng phái mang tên Freedom 250 sẽ chịu trách nhiệm tổ chức và điều phối chính các sự kiện trong dịp lễ 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Trên website của Freedom 250 ngày 18.12 đăng thông điệp của Tổng thống Trump, giới thiệu về chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức vào năm sau. Ông Trump cho biết trong giai đoạn tranh cử tổng thống, ông đã cam kết sẽ tổ chức bữa tiệc mừng Quốc khánh “tuyệt vời nhất từng có”.

Ông Trump khởi động chuỗi sự kiện mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump trong video thông báo chuỗi sự kiện mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ ngày 18.12

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FREEDOM 250

Ông Keith Krach - Giám đốc điều hành Freedom 250 và là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump - cho biết: “Năm 2026 sẽ đánh dấu lễ kỷ niệm chưa từng có tiền lệ tại Mỹ. Tôi biết ơn vì Tổng thống Trump đã trao cơ hội cho Freedom 250 để thực hiện tầm nhìn của ông ấy”.

Freedom 250 cũng đã công bố lịch trình dự kiến, bao gồm chuỗi sự kiện đón năm mới, lễ tưởng niệm, thể thao học đường. Tâm điểm là sự kiện mừng Quốc khánh Mỹ vào ngày 4.7.2026, đánh dấu 250 năm lập quốc.

“Bằng cách hợp tác với các tiểu bang, doanh nghiệp và tổ chức trên khắp đất nước, Freedom 250 sẽ khơi dậy tinh thần tiên phong đã định hình nên nước Mỹ”, ông Krach cho biết.

Trước đó trong năm nay, Mỹ cũng đã tổ chức diễu binh hồi tháng 6 để kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân, ngoài ra cũng đã kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân và Thủy quân Lục chiến.

Hồi tháng 1, ông Trump đã ký sắc lệnh thành lập nhóm chuyên trách 250 (Task Force 250) nhằm hỗ trợ lên kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ.

