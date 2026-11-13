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    Ông Trump 'không cần thỏa thuận với Iran', thêm tàu dầu trúng thủy lôi ở Hormuz

    Ông Trump 'không cần thỏa thuận với Iran', thêm tàu dầu trúng thủy lôi ở Hormuz

    La Vi - Trí Đỗ
    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không cần đạt thỏa thuận với Iran và sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công quân sự, trong khi Tehran cảnh báo đáp trả.

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