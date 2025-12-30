Ông Trump 'không lo ngại' khi Trung Quốc tập trận lớn quanh Đài Loan

Tổng thống Trump cho hay ông không lo ngại về các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, và dường như bác bỏ khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ ra lệnh tấn công.

"Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập. Và ông ấy chưa nói với tôi bất cứ gì về chuyện đó. Chắc chắn là tôi biết về cuộc tập trận, nhưng Chủ tịch Tập không nói gì. Và tôi không tin ông ấy sẽ làm điều đó", ông Trump nói.

Ông Trump nói mình không lo lắng về cuộc tập trận, vì Trung Quốc "đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân trong 20 năm ở khu vực đó". Ông cũng kêu gọi nhìn nhận sự việc "khác đi một chút".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Palm Beach, Florida, Mỹ hôm 29.12 ẢNH: REUTERS

Hôm 29.12, Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Thi Nghị của Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc cho hay nhiều đơn vị thuộc các binh chủng hải - lục - không quân và pháo binh đang tiến hành cuộc tập trận mang tên "Sứ mệnh công lý 2025" quanh Đài Loan. Cuộc tập trận bao gồm nội dung bắn đạn thật và sẽ tiếp tục trong ngày 30.12, diễn ra tại 7 vùng được chỉ định quanh Đài Loan.

Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump phê duyệt gói vũ khí mới lớn cho Đài Loan. Theo hãng tin AFP, trong nhiều thập niên qua, Mỹ luôn cam kết đảm bảo quyền tự vệ của Đài Loan, đồng thời vẫn giữ thái độ mơ hồ quanh câu hỏi quân đội Mỹ có can thiệp vào một cuộc tấn công tiềm tàng hay không.

Cơ quan Giao thông Đài Loan cho biết hơn 100.000 hành khách trên các chuyến bay quốc tế sẽ bị ảnh hưởng trong khi 80 chuyến bay tại hòn đảo dự kiến bị hủy, ảnh hưởng khoảng 6.000 hành khách, theo Reuters.

Cơ quan hàng không Đài Loan sẽ chuyển hướng các chuyến bay quốc tế khỏi vùng nguy hiểm hoặc thông báo đường bay thay thế để đảm bảo an toàn không lưu.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo đã phát hiện 89 máy bay quân sự, 14 tàu quân sự và 14 tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo trong ngày 29.12. Cùng thời điểm, 4 tàu chiến khác của đại lục được phát hiện tại tây Thái Bình Dương.