Ông Trump ký sắc lệnh kiểm soát người nhập cư tại các 'thành phố trú ẩn'

Theo The New York Times, một sắc lệnh được ông Trump ký ngày 28.4 bao gồm chỉ thị đề nghị Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi và Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem có những biện pháp pháp lý cần thiết để kiểm soát người nhập cư tại các thành phố được coi là “thành phố trú ẩn”, nơi có chính sách mềm mỏng với người nhập cư.

Sắc lệnh thứ hai liên quan việc tăng cường nguồn lực pháp lý hỗ trợ những cảnh sát bị cáo buộc có hành vi sai trái. Cuối cùng là quy định nhằm tăng yêu cầu tiếng Anh với những tài xế xe tải.

Ảnh những người nhập cư bị buộc tội được trưng bày công khai tại khu vườn Nhà Trắng ngày 28.4 ẢNH: REUTERS

Động thái của chính quyền ông Trump được đưa ra nhằm tăng cường hoạt động quản lý và trục xuất những người nhập cư không giấy tờ, đặc biệt ở những thành phố có luật lệ bảo vệ nhóm người này và có thường hạn chế hợp tác với các quan chức di trú liên bang.

Reuters đưa tin chính quyền ông Trump hôm 28.4 đã ca ngợi kết quả ban đầu của chiến dịch kiểm soát người nhập cư. Một khuôn viên tại Nhà Trắng đã để ảnh của 100 người nhập cư bị buộc tội.

Ông Trump đã chỉ trích các thành phố và tiểu bang bao che cho người nhập cư, gọi đây là "nơi trú ẩn" và đổ lỗi vì đã ưu tiên thả những người phạm tội thay vì phối hợp với cơ quan di trú liên bang để bắt giữ.

Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ thống kê có khoảng 7.200 người nhập cư đã bị bắt vào tháng 3, mức thấp nhất theo tháng kể từ năm 2000. Lãnh đạo phụ trách vấn đề nhập cư của Nhà Trắng Tom Homan nói rằng: “Chúng tôi có biên giới an toàn nhất trong lịch sử quốc gia này và những con số chứng minh điều đó”.