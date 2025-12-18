Ông Trump lại châm chọc người tiền nhiệm trên ảnh tại Nhà Trắng

Nhà Trắng có những tấm biển mới trên “Đại lộ Danh vọng Tổng thống”, và một lần nữa truyền thống tại đây lại bị thách thức.

Được đặt dọc theo các hành lang giữa Phòng Bầu dục và Bãi cỏ phía nam, các biển giới thiệu này chỉ trích gay gắt một số cựu tổng thống Mỹ.

Theo truyền thống, Nhà Trắng được coi là biểu tượng của sự đoàn kết, nhưng những bổ sung này phản ánh phong cách chính trị hiếu chiến và cách nhìn nhận lịch sử đậm màu sắc Donald Trump.

Một tấm biển đề cập đến Joe Biden gọi ông là “Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ” và cho rằng ông đã thắng “cuộc bầu cử tham nhũng nhất từ trước đến nay”. Đây là cáo buộc mà ông Trump và người ủng hộ hay đưa ra dù không có cơ sở.

Hình ảnh một chiếc bút tự động ký thay chữ ký của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden trên "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" ở Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Cựu Tổng thống Biden chỉ được đại diện bằng hình ảnh của một chiếc bút tự động, một thiết bị sao chép chữ ký, chứ không phải một bức chân dung chính thức.

Một tấm biển khác viết rằng "Barack Hussein Obama" là "một trong những nhân vật chính trị gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ."

Ngay cả cựu Tổng thống George W. Bush, một người cùng đảng Cộng hòa nhưng không ủng hộ ông Trump, cũng bị chỉ trích vì đã phát động các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Nội dung trong bảng viết rằng "cả hai cuộc chiến này lẽ ra không nên xảy ra".

Các nhà sử học cho rằng bản thân ông Trump được nhiều người coi là vị tổng thống gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết nội dung của các bảng giới thiệu là một mô tả "hùng hồn" về di sản của mỗi tổng thống. Bà nói thêm rằng nhiều tấm bảng do chính ông Trump viết.

Các biển giới thiệu là một phần trong rất nhiều thay đổi lớn về trang trí Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, bao gồm các điểm nhấn và đồ đạc mạ vàng gợi nhớ đến Tháp Trump và khu bất động sản Mar-a-Lago của ông ở Florida.