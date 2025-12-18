Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump lại châm chọc người tiền nhiệm trên ảnh tại Nhà Trắng
Video Thế giới

Ông Trump lại châm chọc người tiền nhiệm trên ảnh tại Nhà Trắng

La Vi
La Vi
18/12/2025 19:08 GMT+7

Nhà Trắng vừa lắp đặt những tấm biển mới trên “Đại lộ Danh vọng Tổng thống”, chỉ trích gay gắt một số cựu tổng thống Mỹ. Những bổ sung này phản ánh phong cách chính trị của Tổng thống Donald Trump và bao gồm những lời lẽ gay gắt về các ông Joe Biden, Barack Obama, và thậm chí cả George W. Bush.

Nhà Trắng có những tấm biển mới trên “Đại lộ Danh vọng Tổng thống”, và một lần nữa truyền thống tại đây lại bị thách thức.

Được đặt dọc theo các hành lang giữa Phòng Bầu dục và Bãi cỏ phía nam, các biển giới thiệu này chỉ trích gay gắt một số cựu tổng thống Mỹ.

Theo truyền thống, Nhà Trắng được coi là biểu tượng của sự đoàn kết, nhưng những bổ sung này phản ánh phong cách chính trị hiếu chiến và cách nhìn nhận lịch sử đậm màu sắc Donald Trump.

Một tấm biển đề cập đến Joe Biden gọi ông là “Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ” và cho rằng ông đã thắng “cuộc bầu cử tham nhũng nhất từ trước đến nay”. Đây là cáo buộc mà ông Trump và người ủng hộ hay đưa ra dù không có cơ sở.

Ông Trump lại châm chọc người tiền nhiệm trên ảnh tại Nhà Trắng - Ảnh 1.

Hình ảnh một chiếc bút tự động ký thay chữ ký của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden trên "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" ở Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS

Cựu Tổng thống Biden chỉ được đại diện bằng hình ảnh của một chiếc bút tự động, một thiết bị sao chép chữ ký, chứ không phải một bức chân dung chính thức.

Một tấm biển khác viết rằng "Barack Hussein Obama" là "một trong những nhân vật chính trị gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ."

Ngay cả cựu Tổng thống George W. Bush, một người cùng đảng Cộng hòa nhưng không ủng hộ ông Trump, cũng bị chỉ trích vì đã phát động các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Nội dung trong bảng viết rằng "cả hai cuộc chiến này lẽ ra không nên xảy ra".

Các nhà sử học cho rằng bản thân ông Trump được nhiều người coi là vị tổng thống gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết nội dung của các bảng giới thiệu là một mô tả "hùng hồn" về di sản của mỗi tổng thống. Bà nói thêm rằng nhiều tấm bảng do chính ông Trump viết.

Các biển giới thiệu là một phần trong rất nhiều thay đổi lớn về trang trí Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, bao gồm các điểm nhấn và đồ đạc mạ vàng gợi nhớ đến Tháp Trump và khu bất động sản Mar-a-Lago của ông ở Florida.

Tin liên quan

Ông Trump liệt fentanyl vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ông Trump liệt fentanyl vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tổng thống Donald Trump ngày 15.12 đã ký một sắc lệnh hành pháp tuyên bố fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Tổng thống Trump Nhà Trắng Đại lộ Danh vọng Tổng thống tổng thống mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận