Ông Trump liên kết thuốc Tylenol với chứng tự kỷ

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 22.9, Tổng thống Trump liên kết chứng tự kỷ với việc tiêm vắc xin khi còn nhỏ cũng như việc sử dụng thuốc giảm đau acetaminophen (tên thương mại phổ biến là Tylenol) của phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, theo Reuters.

Đứng cạnh Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert Kennedy Jr., người phản đối vắc xin mạnh mẽ, Tổng thống Trump kêu gọi kiểm tra lại mối liên kết giữa vắc xin và chứng tự kỷ - giả thuyết đã nhiều lần bị bác bỏ, và một loạt thay đổi không có cơ sở trong khoa học.

Nhà lãnh đạo thông báo rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sẽ ra khuyến nghị phụ nữ mang thai hạn chế uống thuốc Tylenol hay acetaminophen trong thai kỳ vì nguy cơ gây tự kỷ cho con, theo tờ The Guardian.

"Với hiệu lực ngay lập tức, FDA sẽ thông báo với các bác sĩ rằng việc sử dụng acetaminophen hay Tylenol có thể liên kết với việc gia tăng nguy cơ tự kỷ. Vì thế uống Tylenol là không tốt. Vì lý do này, họ đang khuyến nghị mạnh mẽ rằng phụ nữ nên hạn chế sử dụng Tylenol trong thai kỳ trừ khi cần thiết về y tế, ví dụ như sốt cực cao", ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert Kennedy Jr. trong cuộc họp báo về thuốc và vắc xin tại Nhà Trắng ngày 22.9 ẢNH: REUTERS

Theo ABC News, các nghiên cứu không cho thấy nguyên nhân trực tiếp và ảnh hưởng từ việc sử dụng thuốc và chứng tự kỷ. Một số nghiên cứu chỉ ra mối liên kết tiềm tàng nhưng nhiều tổ chức y khoa lớn đã đánh giá bằng chứng và tiếp tục khuyến nghị rằng acetaminophen là thuốc giảm đau an toàn nhất trong thai kỳ.

Sau thông báo mới của ông Trump, hãng Kenvue sản xuất Tylenol ra tuyên bố nói không đồng ý với gợi ý cho rằng thuốc này có thể gây tự kỷ. "Khoa học rõ ràng cho thấy rằng uống acetaminophen không gây tự kỷ", nhà sản xuất tuyên bố. Cổ phiếu của Kenvue giảm hơn 7% trước tuyên bố của ông Trump nhưng sau đó phục hồi lại 5%.

Viện sản khoa và phụ khoa Mỹ (ACOG), tổ chức hàng đầu của các bác sĩ sản khoa và phụ khoa của Mỹ, cho rằng thông báo của ông Trump liên quan Tylenol là "vô trách nhiệm khi xem xét thông điệp có hại và gây nhầm lẫn truyền tải đến các bệnh nhân mang thai".

Tiến sĩ Steven Fleischman, Chủ tịch ACOG, cho biết trong một tuyên bố: "Thông báo hôm nay của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh là không có căn cứ dựa trên tất cả các bằng chứng khoa học, và đã đơn giản hóa một cách nguy hiểm nhiều nguyên nhân phức tạp gây ra các vấn đề thần kinh ở trẻ em. Thật đáng lo ngại khi các cơ quan y tế liên bang của chúng ta sẵn sàng đưa ra một thông báo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của hàng triệu người mà không có sự hỗ trợ của dữ liệu đáng tin cậy".

Đáp lại, Tổng thống Trump cho rằng ACOG là tổ chức nhiều quyền lực và được nhiều nhóm khác nhau tài trợ. "Có thể họ đúng nhưng vấn đề là không có bất lợi nào khi làm điều này", ông Trump nói.

Thuốc Tylenol được bán tại nhà thuốc ở thành phố New York (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Trước đó, Hiệp hội Y học bà mẹ và thai nhi Mỹ cho biết Tylenol là "một loại thuốc phù hợp để điều trị đau và sốt trong thai kỳ". Hiệp hội này cũng cho biết thêm rằng sốt không được điều trị trong thai kỳ có thể gây ra những rủi ro đáng kể cho cả mẹ và bé, chẳng hạn như sảy thai và dị tật bẩm sinh.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 22.9, ông Trump nói ông là một người rất tin tưởng vào vắc xin, từng dẫn dắt sáng kiến trong nhiệm kỳ đầu để đẩy nhanh phát triển vắc xin Covid-19. Tuy vậy, ông kêu gọi loại bỏ thủy ngân khỏi vắc xin và cho rằng trẻ em không nên tiêm vắc xin viêm gan B trước 12 tuổi, trong khi loại vắc xin này hiện được tiêm trong 24 giờ đầu sau sinh. Ông cũng nói vắc xin 3 trong 1 sởi - quai bị - rubella nên được tách thành 3 mũi tiêm riêng biệt.

Theo Reuters, các nghiên cứu đã chứng minh vắc xin an toàn và đã cứu sống hàng triệu người, đồng thời loại trừ những bệnh truyền nhiễm ở trẻ em như bại liệt và sởi tại Mỹ.