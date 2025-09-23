Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump liên kết thuốc Tylenol với chứng tự kỷ

Vi Trân
Vi Trân
23/09/2025 08:25 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc phụ nữ mang thai sử dụng thuốc acetaminophen hay Tylenol có thể gây nguy cơ dẫn đến chứng tự kỷ cho thai nhi.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 22.9, Tổng thống Trump liên kết chứng tự kỷ với việc tiêm vắc xin khi còn nhỏ cũng như việc sử dụng thuốc giảm đau acetaminophen (tên thương mại phổ biến là Tylenol) của phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, theo Reuters.

Đứng cạnh Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert Kennedy Jr., người phản đối vắc xin mạnh mẽ, Tổng thống Trump kêu gọi kiểm tra lại mối liên kết giữa vắc xin và chứng tự kỷ - giả thuyết đã nhiều lần bị bác bỏ, và một loạt thay đổi không có cơ sở trong khoa học.

Nhà lãnh đạo thông báo rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sẽ ra khuyến nghị phụ nữ mang thai hạn chế uống thuốc Tylenol hay acetaminophen trong thai kỳ vì nguy cơ gây tự kỷ cho con, theo tờ The Guardian.

"Với hiệu lực ngay lập tức, FDA sẽ thông báo với các bác sĩ rằng việc sử dụng acetaminophen hay Tylenol có thể liên kết với việc gia tăng nguy cơ tự kỷ. Vì thế uống Tylenol là không tốt. Vì lý do này, họ đang khuyến nghị mạnh mẽ rằng phụ nữ nên hạn chế sử dụng Tylenol trong thai kỳ trừ khi cần thiết về y tế, ví dụ như sốt cực cao", ông Trump nói.

Ông Trump liên kết thuốc Tylenol với chứng tự kỷ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert Kennedy Jr. trong cuộc họp báo về thuốc và vắc xin tại Nhà Trắng ngày 22.9

ẢNH: REUTERS

Theo ABC News, các nghiên cứu không cho thấy nguyên nhân trực tiếp và ảnh hưởng từ việc sử dụng thuốc và chứng tự kỷ. Một số nghiên cứu chỉ ra mối liên kết tiềm tàng nhưng nhiều tổ chức y khoa lớn đã đánh giá bằng chứng và tiếp tục khuyến nghị rằng acetaminophen là thuốc giảm đau an toàn nhất trong thai kỳ.

Sau thông báo mới của ông Trump, hãng Kenvue sản xuất Tylenol ra tuyên bố nói không đồng ý với gợi ý cho rằng thuốc này có thể gây tự kỷ. "Khoa học rõ ràng cho thấy rằng uống acetaminophen không gây tự kỷ", nhà sản xuất tuyên bố. Cổ phiếu của Kenvue giảm hơn 7% trước tuyên bố của ông Trump nhưng sau đó phục hồi lại 5%.

Viện sản khoa và phụ khoa Mỹ (ACOG), tổ chức hàng đầu của các bác sĩ sản khoa và phụ khoa của Mỹ, cho rằng thông báo của ông Trump liên quan Tylenol là "vô trách nhiệm khi xem xét thông điệp có hại và gây nhầm lẫn truyền tải đến các bệnh nhân mang thai".

Tiến sĩ Steven Fleischman, Chủ tịch ACOG, cho biết trong một tuyên bố: "Thông báo hôm nay của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh là không có căn cứ dựa trên tất cả các bằng chứng khoa học, và đã đơn giản hóa một cách nguy hiểm nhiều nguyên nhân phức tạp gây ra các vấn đề thần kinh ở trẻ em. Thật đáng lo ngại khi các cơ quan y tế liên bang của chúng ta sẵn sàng đưa ra một thông báo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của hàng triệu người mà không có sự hỗ trợ của dữ liệu đáng tin cậy".

Đáp lại, Tổng thống Trump cho rằng ACOG là tổ chức nhiều quyền lực và được nhiều nhóm khác nhau tài trợ. "Có thể họ đúng nhưng vấn đề là không có bất lợi nào khi làm điều này", ông Trump nói.

Ông Trump liên kết thuốc Tylenol với chứng tự kỷ - Ảnh 2.

Thuốc Tylenol được bán tại nhà thuốc ở thành phố New York (Mỹ)

ẢNH: REUTERS

Trước đó, Hiệp hội Y học bà mẹ và thai nhi Mỹ cho biết Tylenol là "một loại thuốc phù hợp để điều trị đau và sốt trong thai kỳ". Hiệp hội này cũng cho biết thêm rằng sốt không được điều trị trong thai kỳ có thể gây ra những rủi ro đáng kể cho cả mẹ và bé, chẳng hạn như sảy thai và dị tật bẩm sinh.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 22.9, ông Trump nói ông là một người rất tin tưởng vào vắc xin, từng dẫn dắt sáng kiến trong nhiệm kỳ đầu để đẩy nhanh phát triển vắc xin Covid-19. Tuy vậy, ông kêu gọi loại bỏ thủy ngân khỏi vắc xin và cho rằng trẻ em không nên tiêm vắc xin viêm gan B trước 12 tuổi, trong khi loại vắc xin này hiện được tiêm trong 24 giờ đầu sau sinh. Ông cũng nói vắc xin 3 trong 1 sởi - quai bị - rubella nên được tách thành 3 mũi tiêm riêng biệt.

Theo Reuters, các nghiên cứu đã chứng minh vắc xin an toàn và đã cứu sống hàng triệu người, đồng thời loại trừ những bệnh truyền nhiễm ở trẻ em như bại liệt và sởi tại Mỹ.

Tin liên quan

150 bộ não nghiên cứu chứng tự kỷ bị hủy hoại

150 bộ não nghiên cứu chứng tự kỷ bị hủy hoại

(TNO) Tủ đông lạnh ở một bệnh viện thuộc Đại học Harvard gặp sự cố đã khiến 1/3 bộ sưu tập não lớn nhất thế giới dùng để nghiên cứu chứng tự kỷ tại Massachusetts (Mỹ) bị phá hủy.

Khám phá thêm chủ đề

Tylenol Trump ACETAMINOPHEN Tự kỷ vắc xin thai phụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận