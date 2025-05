Ông Trump: 'Mỹ muốn sản xuất xe tăng, không phải áo thun'

Trả lời phóng viên trong ngày 25.5, Tổng thống Trump khẳng định ông đồng ý với bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hồi tháng 4 đề cập rằng Mỹ không nhất thiết phải phát triển ngành dệt may bùng nổ, Reuters đưa tin.

“Chúng tôi không hướng đến việc sản xuất giày thể thao, áo thun hay tất. Chúng tôi có thể làm điều đó ở những nơi khác”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ tốt nghiệp Học viện quân sự West Point ở New York, Mỹ ngày 24.5 ẢNH: REUTERS

“Chúng tôi muốn làm thiết bị quân sự và những thứ lớn lao. Chúng tôi muốn sản xuất những sản phẩm liên quan trí tuệ nhân tạo (AI), chip và máy tính, xe tăng và tàu”, nhà lãnh đạo Mỹ nêu thêm.

Bộ trưởng Bessent ngày 29.4 phát biểu rằng ngành dệt may tại Mỹ đã qua thời kỳ bùng nổ và Mỹ đang hướng đến những ngành tiên tiến hơn. Giải thích về tham vọng thúc đẩy sản xuất trong nước của ông Trump, ông Bessent nói Tổng thống Mỹ muốn “những việc làm của tương lai, không phải quá khứ”.

Nhân viên tại xưởng may ở bang New Jersey, Mỹ ẢNH: REUTERS

Theo The New York Times, lập trường của Nhà Trắng đã vấp phải sự chỉ trích của Hiệp hội dệt may Mỹ (NCTO). Tổ chức này cho rằng Mỹ không nên ngó lơ các nhà sản xuất hàng may mặc, nhấn mạnh ngành công nghiệp may mặc đã tạo ra hơn 8.000 sản phẩm phục vụ quân đội và tuyển dụng hơn 470.000 lao động vào năm 2024.

Theo chuyên trang thống kê Grand View Research, doanh thu thị trường dệt may tại Mỹ năm 2022 đạt khoảng 251 tỉ USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc ở Mỹ cùng năm 2022 đạt 24,8 tỉ USD. Trong khi đó, thống kê của IBISWorld cho hay ngành sản xuất xe tăng và thiết giáp của Mỹ ước tính đạt doanh thu 8,7 tỉ USD trong năm 2025.

Ông Trump đang có những động thái cân nhắc áp thuế nhằm buộc các công ty công nghệ và sản xuất công nghiệp nặng chuyển dịch về Mỹ. Mới đây, ông chủ Nhà Trắng dọa đánh thuế 25% cho điện thoại iPhone không sản xuất ở Mỹ.