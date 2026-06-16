Ông Trump: ‘Nếu không có tôi thì đã không có Israel'

Phát biểu trong cuộc gặp song phương với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ngày 16.6, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Trump nói rằng: “Nếu không có Mỹ thì Israel sẽ không tồn tại vào lúc này. Nếu không có tôi thì sẽ không có Israel, bởi vì không có vị tổng thống nào khác sẵn lòng làm những gì tôi đã làm”, Al Jazeera đưa tin.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra khi bày tỏ sự bất mãn với việc Israel tấn công Lebanon vào trước thời điểm Mỹ công bố thỏa thuận với Iran.

Ông Trump nói thỏa thuận với Iran đã ‘hoàn tất’, nhưng chi tiết vẫn chưa rõ ràng

Tổng thống Mỹ cho biết ông có "mối quan hệ tuyệt vời" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thế nhưng lưu ý rằng lãnh đạo Israel "phải có trách nhiệm hơn đối với Lebanon". Tel Aviv chưa phản hồi phát ngôn của ông Trump. Tổng thống Trump cũng đề xuất Syria sẽ đứng ra giải quyết vấn đề Hezbollah thay vì Israel.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận Mỹ - Iran có thể tồn tại ngay cả khi Israel tấn công Lebanon hay không, Trump trả lời: “Có thể”.

“Tôi coi đó là cuộc chiến nhỏ”, ông Trump nói, đề cập cuộc xung đột ở Lebanon. “Iran mới là vấn đề lớn, nhưng chúng ta có một điểm nhỏ luôn luôn nổi lên, đó là lực lượng Hezbollah”, theo nhà lãnh đạo Mỹ. Ông Trump nêu thêm Washington “không có lựa chọn khác” khi tấn công Iran vào tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ áo bóng đá được Thủ tướng Đức Friedrich Merz tặng khi tham gia hội nghị G7 ngày 16.6 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận với Iran đang bước vào “giai đoạn hai” và Washington sẽ không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào vào Iran theo thỏa thuận này. Ông Trump nêu thêm giai đoạn hai sẽ “dễ dàng hơn” trong vấn đề đàm phán.

Theo các nguồn thạo tin nói với CNN, lãnh đạo G7 đã có cuộc trao đổi thẳng thắn khi gặp nhau vào ngày 15.6. Các quan chức châu Âu cho biết họ vẫn còn nhiều câu hỏi về thỏa thuận với Iran. Trong khi đó, phía Mỹ kỳ vọng châu Âu sẽ đóng góp vào nỗ lực loại bỏ thủy lôi khỏi eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.

Dù vậy, Tổng thống Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ châu Âu, cho rằng thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ mở lại Hormuz mà không cần châu Âu can thiệp. “Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ cần nhiều sự trợ giúp, song có vài tàu từ một số quốc gia hiện diện cũng không phải ý tưởng tồi”, ông Trump nói.