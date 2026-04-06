Ông Trump nhắc lại hạn chót, đe dọa 'địa ngục' nếu Iran không mở eo biển Hormuz
Video Thế giới

La Vi
06/04/2026 10:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ giáng "trận mưa đá" xuống Tehran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz trước tối 7.4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran không mở eo biển Hormuz trước tối 7.4, các cầu và nhà máy năng lượng sẽ bị tấn công.

Ông đã đưa lời cảnh báo trên với tờ Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn hôm 5.4.

Ông Trump sau đó đăng trên mạng xã hội cảnh báo về thời hạn, mà không có thêm chi tiết nào khác: "Thứ Ba, 20 giờ theo giờ miền đông nước Mỹ!" (tức 7 giờ sáng thứ tư tại Việt Nam).

Nhà Trắng chưa có bình luận về bài đăng này.

Trước đó vào hôm 5.4, ông Trump tuyên bố lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu một phi công trong một nhiệm vụ nguy hiểm sâu bên trong lãnh thổ Iran.

Phi công đó bị thương nhưng ông Trump cho biết người này sẽ "ổn thôi".

Ông Trump ra hạn chót ngày 7.4 cho Iran mở cửa eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tòa nhà nghiên cứu của Đại học Shahid Beheshti tại Tehran, Iran bị tấn công

ẢNH: REUTERS

Tổng thống cũng đăng một dòng tin đe dọa nếu "những kẻ điên khùng" ở Iran mở cửa eo biển Hormuz thì "các người sẽ sống trong địa ngục, cứ chống mắt mà xem!"

Tuy nhiên, ông cũng nói với đài Fox News hôm 5.4 rằng Iran đang đàm phán và một thỏa thuận có thể đạt được vào ngày 6.4.

Để gây thêm áp lực, đồng minh của Washington trong cuộc chiến là Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng của Iran vào tuần tới và đang chờ Mỹ phê duyệt, theo một quan chức quốc phòng cấp cao Israel.

Đoạn video đăng hôm 4.4 cho thấy khói đen dày đặc, nhiều khả năng là hậu quả của một cuộc không kích của Israel vào nhà máy hóa dầu của Iran. Không thể xác minh độc lập thời điểm quay đoạn video.

Trong khi đó, Iran cho thấy nước này vẫn có thể tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới và đã tập kích cơ sở hạ tầng ở vùng Vịnh.

Tại thành phố Haifa miền bắc Israel, các đội tìm kiếm và cứu nạn đang xới tìm trong đống đổ nát sau khi một tên lửa của Iran bắn trúng một tòa nhà dân cư. Nhân viên y tế Israel cho biết 9 người đang được điều trị vì thương tích do mảnh đạn và vụ nổ.

Tehran đang yêu cầu chấm dứt chiến sự và chủ tịch quốc hội nước này đã lên án các lời đe dọa mà ông Trump đưa ra hôm 5.4. Phía Iran cho rằng ông Trump đang bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lừa gạt.

Mỹ mất một máy bay cường kích A-10 ở Iran?

Truyền thông Iran đưa tin cường kích A-10 của quân đội Mỹ đã bị phòng không bắn rơi, được cho là chiến đấu cơ thứ 2 của Washington bị bắn hạ trong cùng 1 ngày.

