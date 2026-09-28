Ông Trump nói bắt được nhóm người định gây 'thiệt hại lớn' ở căn cứ Anh

Cảnh sát Anh hôm 27.9 đã bắt giữ năm người bị nghi ngờ phạm các tội liên quan đến chất nổ và khủng bố gần một căn cứ không quân từng được Mỹ sử dụng để tấn công Iran.

Theo hãng tin Reuters, vụ bắt giữ diễn ra sau khi có tin báo về việc ba chiếc xe tải nhỏ đang di chuyển về phía sân bay quân sự này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nghi phạm đã nằm trong tầm ngắm điều tra của giới chức Anh và Mỹ từ trườc.

Reuters dẫn lời giới chức Anh cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo về ba phương tiện khả nghi dường như đang di chuyển về phía căn cứ RAF Fairford ở miền tây nước Anh vào sáng sớm ngày 27.9.

Năm người đàn ông đã bị các sĩ quan vũ trang bắt giữ và sau đó bị tạm giam vì nghi ngờ chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố. Cảnh sát, cơ quan tin rằng tình hình hiện đã được kiểm soát, vẫn chưa công bố danh tính những người được cho là có liên quan.

Các sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài vành đai căn cứ không quân RAF Fairford tại Fairford hôm 28.9 ẢNH: REUTERS

Cảnh sát cho biết một vành đai an ninh bán kính 400 mét đã được thiết lập xung quanh căn cứ trong khi đội xử lý bom mìn tiến hành kiểm tra các chiếc xe tải nhỏ nói trên. Cư dân tại 85 ngôi nhà ở một ngôi làng gần đó đã được sơ tán, trong khi các sĩ quan vũ trang đang tuần tra khu vực này.

Chính phủ Anh – vốn đã cho phép Mỹ sử dụng các máy bay ném bom đồn trú tại căn cứ Fairford để tấn công những vị trí tên lửa của Iran từng nhắm vào các tàu thuyền trên eo biển Hormuz – cho biết Thủ tướng Andy Burnham đang được cập nhật thông tin về vụ việc.

Ông Burnham đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát và quân đội, đồng thời chia sẻ trên mạng xã hội X: "Tôi hiểu rằng vụ việc xảy ra hôm nay gần căn cứ RAF Fairford sẽ gây lo ngại sâu sắc cho người dân địa phương cũng như nhiều người đang theo dõi diễn biến sự việc trên khắp cả nước".

Hồi tháng 7, Anh tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng bảo vệ đất nước trước mọi cuộc tấn công, sau khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cảnh báo Anh không được cho phép máy bay ném bom của Mỹ xuất phát từ Fairford. Tehran cũng khẳng định bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để thực hiện tấn công đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.

Sáng 27.9, căn cứ này đã bị cảnh sát vũ trang phong tỏa trong khi các loại máy móc hạng nặng cũng được dùng để chặn lối vào. Các nhân chứng của Reuters cho biết an ninh đã được tăng cường tại các căn cứ khác do Mỹ sử dụng; xe bọc thép và binh sĩ đã xuất hiện tại cổng các căn cứ RAF Lakenheath và RAF Mildenhall ở miền đông nước Anh.

Người phát ngôn của Không quân Mỹ từ chối thảo luận về các biện pháp bảo vệ lực lượng cụ thể tại căn cứ. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng này "luôn cảnh giác và sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn, an ninh cho quân nhân, nhân viên dân sự, nhà thầu và gia đình của họ" ở các căn cứ ở Anh.