Ông Trump nói gì về tin tỉ phú Musk xung đột với Ngoại trưởng Rubio?

Tờ The New York Times loan tin tỉ phú Musk đã tranh cãi với Ngoại trưởng Rubio và cả với Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy trong một cuộc họp nội các do Tổng thống Trump chủ trì hôm 6.3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7.3 Ảnh: AFP

Ông Musk đang lãnh đạo Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong một chiến dịch cắt giảm chi phí và cắt giảm việc làm trên khắp các bộ phận của chính phủ, bị cho là dẫn đến căng thẳng với các lãnh đạo bộ phận.

Ông Musk đã chế giễu hồ sơ cắt giảm chi phí của ông Rubio tại Bộ Ngoại giao Mỹ, cáo buộc ông Rubio đã "không sa thải ai" trong 45 ngày đầu tiên của chính quyền Trump, theo The New York Times. Ông Rubio phản bác rằng 1.500 viên chức Bộ Ngoại giao đã chấp nhận nghỉ hưu sớm và hỏi mỉa mai rằng ông có nên thuê lại họ chỉ để sa thải họ một lần nữa hay không.

Sau cuộc họp nội các, ông Trump tuyên bố rằng các đợt cắt giảm sẽ tiếp tục nhưng bằng "dao mổ" thay vì "rìu", ngụ ý rằng ông đã nắm bắt cơ hội để kiềm chế tỉ phú Musk, theo Reuters.

Tuy nhiên, khi được các phóng viên hôm 7.3 hỏi về thông tin tỉ phú Musk đã tranh cãi với Ngoại trưởng Rubio, Tổng thống Trump đã bác bỏ, tuyên bố: "Không có xung đột. Tôi đã ở đó". Ông Trump tiếp tục khẳng định hai ông Musk và Rubio "đều đang làm một công việc tuyệt vời ... cả hai hòa hợp với nhau một cách tuyệt vời."

Trong một cuộc trao đổi khác, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cáo buộc DOGE đã cố gắng sa thải những người kiểm soát không lưu quan trọng ngay khi ông đang giải quyết hậu quả của một số vụ tai nạn máy bay, khiến ông Musk cáo buộc ông Duffy "nói dối", theo The New York Times.

Vì sao nhân viên DOGE của tỉ phú Musk nghỉ việc hàng loạt?

Tổng thống Trump được cho là đã can thiệp để ngăn chặn cuộc tranh cãi này và đề xuất rằng từ nay trở đi, những người kiểm soát không lưu quan trọng sẽ được thuê từ những "thiên tài" đang theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts.

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20.1, chính quyền Trump đã sa thải hoặc tuyên bố sa thải hàng chục ngàn nhân viên liên bang trong một chiến dịch cải thiện hiệu quả triệt để.

Một số phương tiện truyền thông Mỹ đã đưa tin về sự bất đồng giữa tỉ phú Musk và các quan chức cấp cao, những người cáo buộc nhóm quan chức DOGE trẻ tuổi của ông Musk đã vượt quá thẩm quyền của họ, theo Reuters.