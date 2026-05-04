Ông Trump nói Iran 'vẫn chưa trả giá đủ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa xem xét văn bản chính xác của đề xuất hòa bình mới từ Iran nhưng ông khó có khả năng chấp nhận đề xuất đó.

Theo ông Trump, lý do là Iran "vẫn chưa phải trả một cái giá đủ lớn cho những gì họ đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong suốt 47 năm qua".

Bài đăng của ông Trump được đưa ra sau khi ông cho biết đang cân nhắc khả năng tái khởi động các cuộc không kích xuống Iran.

Ông Trump nói: "Nếu họ cư xử sai, nếu họ làm điều gì đó xấu. Nhưng hiện tại, chúng ta sẽ xem. Tuy nhiên, đó chắc chắn là một khả năng có thể xảy ra".

Đường phố Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Phát biểu của ông Trump là tín hiệu trái chiều mới nhất về triển vọng chấm dứt cuộc chiến mà ông đã phát động hơn hai tháng trước.

Iran tuyên bố rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Washington không thể nối lại trừ khi một lệnh ngừng bắn cũng được thực thi tại Lebanon giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Lebanon và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng trước, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn ở quy mô nhỏ hơn.

Quân đội Israel hôm 3.5 đã yêu cầu người dân ở miền nam Lebanon sơ tán để chuẩn bị các chiến dịch chống Hezbollah, sau sau khi Israel cáo buộc nhóm vũ trang có hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Hôm 2.5, một quan chức cấp cao Iran cho biết đề xuất hòa bình của Iran trước hết sẽ mở cửa hàng hải tại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa Iran của Mỹ, đồng thời gác lại vấn đề chương trình hạt nhân của Iran để đàm phán sau.

Đề xuất trì hoãn đàm phán hạt nhân của Iran dường như mâu thuẫn với điều kiện mà Washington nhiều lần nhấn mạnh là Iran phải từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu ở mức độ cao để chấm dứt chiến tranh.