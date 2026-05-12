Ông Trump nói lệnh ngừng bắn 'thoi thóp', Iran không nhượng bộ

Chủ nhân Nhà Trắng cũng ví tình trạng của thỏa thuận ngừng bắn như một bệnh nhân "chỉ còn khoảng 1% cơ hội sống sót".

"Tôi cho rằng tình trạng ngừng bắn lúc này đã suy yếu nhất, sau khi đọc thứ rác rưởi mà Iran gửi cho chúng tôi. Tôi thậm chí còn chưa đọc xong", ông Trump cho hay.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng Iran sẵn sàng trao cho Mỹ "bụi hạt nhân", ám chỉ kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran, và nói rằng chỉ có Trung Quốc và Mỹ mới có khả năng thu hồi nó.

Đường phố Tehran, Iran trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ẢNH: REUTERS

Việc ông Trump nhanh chóng bác bỏ phản hồi của Iran hôm 10.5 đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột kéo dài 10 tuần sẽ tiếp diễn và tiếp tục làm tê liệt hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.

Vài ngày sau khi Washington đưa ra một đề xuất nhằm mở lại đàm phán, Iran hôm 10.5 đã đưa ra một phản hồi tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon, nơi đồng minh của Mỹ là Israel đang chiến đấu với lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Tehran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, nhấn mạnh chủ quyền của mình đối với eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân, đảm bảo không có thêm các cuộc tấn công, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và bãi bỏ lệnh cấm bán dầu của Iran.

Phía Iran ngày 11.5 vẫn cương quyết bảo vệ lập trường của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei nói các đề xuất của Tehran là "hợp lý, có trách nhiệm và hào phóng", đồng thời khẳng định Mỹ - Iran bên vẫn còn khả năng đạt thỏa thuận.

Trong khi đó, thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tuyên bố sẽ không có thêm đàm phán nếu chiến sự trên các mặt trận chưa chấm dứt, lệnh trừng phạt chưa được dỡ bỏ, tài sản bị phong tỏa chưa được giải ngân, thiệt hại xung đột chưa được bồi thường và chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz chưa được công nhận.

Al Jazeera dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh Mỹ "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận" đề xuất 14 điểm của Tehran để chấm dứt xung đột, đồng thời cũng cảnh báo lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đáp trả dứt khoát bất kỳ "hành động gây hấn" nào.

Ngoài ra, nghị sĩ Mostafa Taheri cho biết khoản phí quá cảnh mới mà Iran đề xuất tại eo biển Hormuz có thể mang lại khoảng 15 tỉ USD mỗi năm, tương đương gần một phần ba doanh thu dầu mỏ hiện tại của Tehran.

Bế tắc tại Hormuz tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng. Theo hãng tin AFP, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 3%, lên hơn 104 USD/thùng, trong bối cảnh tuyến đường thủy này gần như bị đóng hoàn toàn. Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, nhận định giá dầu đang phản ứng rất mạnh với mọi tín hiệu liên quan khả năng mở lại eo biển Hormuz.

Theo ước tính của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), gần 1.500 tàu chở dầu và khoảng 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại vịnh Ba Tư. Quan chức IMO cảnh báo nguồn cung thiết yếu như nước, thực phẩm và nhiên liệu có thể sớm cạn kiệt.

Báo The Guardian cho hay một số quan chức Liên Hiệp Quốc cũng lo ngại việc phân bón không thể vận chuyển qua Hormuz có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ khủng hoảng lương thực tại nhiều khu vực.