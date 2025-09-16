Ông Trump nói Mỹ phá hủy thêm một 'thuyền ma túy' Venezuela

Bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội có kèm một video có hình ảnh một thuyền phát nổ trên biển.

Chính phủ Venezuela trước đây đã cáo buộc Mỹ dùng AI tạo ra hình ảnh giả.

Hãng tin Reuters đã thử dùng một công cụ phát hiện AI để kiểm tra, nhưng video bị làm mờ một phần nên không thể xác nhận đây có phải hình ảnh do AI tạo ra không.

Vài giờ trước bài đăng - Tổng thống Nicolas Maduro nói rằng các sự việc gần đây là một sự "xâm lược" từ phía Mỹ.

Một chiếc thuyền bốc cháy trong video mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải ẢNH: REUTERS

Một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào ngày 2.9 đã giết chết 11 người và đánh chìm một chiếc thuyền từ Venezuela.

Bất chấp yêu cầu từ các thành viên Quốc hội Mỹ rằng chính phủ phải có lý do chính đáng cho hành động này, chính quyền ông Trump đã cung cấp rất ít thông tin về vụ tấn công.

Chính phủ Venezuela nói không ai trong số những người thiệt mạng thuộc băng đảng Tren de Aragua như Mỹ cáo buộc.

Ông Trump hôm 15.9 cho biết cuộc tấn công quân sự thứ hai của Mỹ vào một thuyền nghi chở ma túy từ Venezuela đã giết chết ba người. Ông cũng nói thêm rằng sự việc xảy ra ở vùng biển quốc tế.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự lớn ở phía nam Caribe.