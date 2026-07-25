Ông Trump nói Nga, Trung Quốc hứa không hỗ trợ Iran

Tin liên quan Ông Trump sẵn sàng tấn công 'lớn chưa từng có' vào Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể phát động cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Iran, sau khi Tehran tiến hành loạt tập kích trả đũa vào các đồng minh của Washington ở vùng Vịnh. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tổng thống Trump Iran Mỹ nga trung quốc Xung đột Iran
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