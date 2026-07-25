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Ông Trump nói Nga, Trung Quốc hứa không hỗ trợ Iran
Video Thế giới

Ông Trump nói Nga, Trung Quốc hứa không hỗ trợ Iran

La Vi - Vi Trân
Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng Trung Quốc và Nga không giúp đỡ Iran trong xung đột với Mỹ song cũng cảnh báo kết cục xấu nếu việc đó xảy ra.

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