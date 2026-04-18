Ông Trump nói sẽ đưa uranium của Iran sang Mỹ, Tehran bác bỏ

Ông Trump phát biểu trước những người thuộc phong trào bảo thủ Turning Point USA ở thành phố Phoenix (bang Arizona) hôm 17.4 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 18.4 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng theo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, Mỹ và Iran sẽ cùng nhau loại bỏ uranium khỏi các địa điểm hạt nhân của Iran bằng máy xúc, trước khi vật liệu này được chuyển đến lãnh thổ Mỹ.

"Có người hỏi, làm thế nào chúng ta có thể lấy bụi hạt nhân? Chúng ta sẽ có được nó bằng cách phối hợp với Iran, bằng rất nhiều máy xúc", ông Trump phát biểu trước nhóm người thuộc phong trào bảo thủ Turning Point USA ở thành phố Phoenix (bang Arizona).

"Chúng tôi cần những máy xúc lớn nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Nhưng chúng tôi sẽ hợp tác với Iran. Chúng tôi sẽ có được nó. Chúng tôi sẽ sớm mang nó về Mỹ", ông nói thêm.

Những bình luận của ông Trump làm rõ thêm tuyên bố trước đó của ông rằng Iran đã đồng ý giao nộp uranium đã làm giàu, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về việc chuyển giao đó.

Nhà lãnh đạo Mỹ thường xuyên sử dụng thuật ngữ "bụi hạt nhân" để chỉ kho uranium làm giàu mà Mỹ cáo buộc Iran tích trữ để chế tạo bom nguyên tử. Nhưng đôi khi ông cũng dùng cụm từ đó để chỉ những vật liệu còn sót lại từ các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Trước đó hôm 17.4, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố kho uranium làm giàu của nước này sẽ không được chuyển giao bất cứ nơi nào, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump rằng Iran đồng ý giao nộp số uranium này.

"Uranium làm giàu của Iran sẽ không được chuyển giao bất cứ nơi nào. Việc chuyển giao uranium đã được làm giàu của Iran cho Mỹ chưa bao giờ được đề cập trong các cuộc đàm phán", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu trên đài truyền hình nhà nước.

Tuy nhiên, ông Baqaei cho biết các cuộc đàm phán gần đây tập trung vào việc giải quyết xung đột chứ không phải thu hồi uranium của Iran.

"Các cuộc đàm phán trước đây tập trung vào vấn đề hạt nhân, nhưng giờ đây các cuộc đàm phán tập trung vào việc chấm dứt chiến sự, và đương nhiên phạm vi các chủ đề được thảo luận đã trở nên rộng hơn và đa dạng hơn", ông nói.

"Kế hoạch 10 điểm để dỡ bỏ lệnh trừng phạt rất quan trọng đối với chúng tôi. Vấn đề bồi thường thiệt hại trong cuộc chiến có tầm quan trọng đặc biệt", nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 18.4 cho biết Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

"Với việc tiếp tục phong tỏa, eo biển Hormuz sẽ không còn mở cửa", ông Ghalibaf viết trên X, đồng thời cho biết thêm rằng việc đi lại qua tuyến đường thủy này sẽ phụ thuộc vào sự cho phép của Iran.