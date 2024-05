Ông Trump nói sẽ trấn áp biểu tình ủng hộ Palestine tại đại học Mỹ

Cựu Tổng thống Donald Trump, đang là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, gọi các cuộc biểu tình chống cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza là một phần của "cuộc cách mạng cực đoan" và hứa với các nhà tài trợ giàu có rằng ông sẽ đẩy phong trào lùi vào thế yếu như "25-30 năm trước" nếu ông được giúp đỡ để quay trở lại Nhà Trắng.

Ông Donald Trump phát biểu tại đại hội đảng Tự do ở Washington D.C hôm 25.5 REUTERS

Theo tờ The Guardian, những nhà tài trợ người Do Thái chiếm đa số trong sự kiện trên, diễn ra vào hôm 14.5 tại New York và mới được truyền thông Mỹ thông tin. "Nếu các bạn giúp tôi tái đắc cử, chúng ta sẽ đưa phong trào đó trở lại 25-30 năm trước", ông Trump nói.



Ứng viên đảng Cộng hòa còn tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ trục xuất bất cứ sinh viên nước ngoài nào bị phát hiện tham gia các cuộc biểu tình như trên. Tại sự kiện, một nhà tài trợ phàn nàn về khả năng nhiều sinh viên và học giả tham gia các cuộc biểu tình có thể giữ các chức vụ quyền lực tại Mỹ trong tương lai.

Phong trào biểu tình tại các trường đại học Mỹ đã gây tiếng vang lớn trong thời gian gần đây. Ông Trump đã ca ngợi cảnh sát New York vì đã dọn dẹp các khu lều trại do người biểu tình dựng lên trong khuôn viên Đại học Columbia và kêu gọi các thành phố khác làm theo. "Chuyện này (biểu tình) cần được chấm dứt ngay", ông nói.

Đảng Cộng hòa đã tìm cách đưa vấn đề này trở thành một tiêu điểm của mùa bầu cử tới, miêu tả các cuộc biểu tình là sự hỗn loạn mà chính quyền Tổng thống Joe Biden không kiểm soát được. Các nghị sĩ Cộng hòa còn tổ chức nhiều phiên điều trần để nêu bật vấn đề này, nhấn mạnh vào các báo cáo có hành vi bài Do Thái trong khi nhiều lãnh đạo của các trường không ứng phó được.

Cũng tại sự kiện, ông Trump làm rõ quan điểm về chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza sau nhiều tháng lập lờ, nói rằng ông ủng hộ quyền của nước này trong việc tiếp tục "cuộc chiến chống khủng bố" của họ.

Hồi tháng 3, ông nói với một tờ báo nổi tiếng của Israel rằng Tel Aviv cần kết thúc cuộc chiến, mang hòa bình trở lại và "ngừng giết người".