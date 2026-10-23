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    Ông Trump nói tỉ phú Musk đã khôi phục Starlink cho Ukraine

    Ông Trump nói tỉ phú Musk đã khôi phục Starlink cho Ukraine

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22.10 cho biết tỉ phú Elon Musk đã khôi phục dịch vụ vệ tinh Starlink cho Ukraine, song không xác nhận thông tin ông đã trực tiếp đưa ra yêu cầu này.

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