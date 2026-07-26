Ông Trump nói về khả năng tranh cử nhiệm kỳ 3 tại tiệc báo chí Nhà Trắng

Theo AFP ngày 26.7, sự kiện diễn ra tối 24.7 tại khách sạn Waldorf Astoria ở Washington D.C (Mỹ), khoảng 3 tháng sau khi bữa tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng trước đó tại khách sạn Washington Hilton bị hủy vì một vụ nổ súng được xem là âm mưu ám sát hụt nhằm vào ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bữa tối của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng tại Washington D.C ngày 24.7.2026 ẢNH: AP

"Buổi tiệc phải tiếp tục", ông Trump nói khi nhắc lại vụ việc khiến ông phải được sơ tán khỏi sự kiện hồi tháng 4. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng một giờ, ông chủ Nhà Trắng nhiều lần công kích giới truyền thông và các đối thủ đảng Dân chủ, với phong cách quen thuộc tại các cuộc mít tinh tranh cử.

Trước đó, ông Trump bắt tay và cười với nhóm phóng viên The Wall Street Journal, tờ báo từng đăng các bài điều tra về mối quan hệ giữa ông và tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ông Trump cũng nói đùa về khả năng tranh cử thêm nhiệm kỳ 3, dù Hiến pháp Mỹ cấm tổng thống phục vụ quá 2 nhiệm kỳ. "Cũng giống như nhiệm kỳ tổng thống của tôi, lần thứ 2 luôn tốt hơn. Và lần thứ 3 thì còn tốt hơn nữa", ông cho hay, trước khi nói thêm rằng: "Tôi chỉ đùa thôi".

Sau đó, ông lấy ra một chiếc mũ đỏ có dòng chữ "Trump 2028" và tiếp tục đùa rằng ông "vui mừng thông báo ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 làm tổng thống".

Ông Trump kết thúc bài phát biểu bằng cách nói rằng ông "vô cùng kính trọng" các nhà báo có mặt. Ông cũng nói sẽ tham dự bữa tiệc vào năm sau, sau nhiều năm căng thẳng với giới báo chí.

Sự kiện năm nay được tổ chức trong điều kiện an ninh tăng cường. Theo AFP, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Sean Curran được nhìn thấy đứng tại sảnh vào để quan sát khách mời. Những người tham dự phải xếp hàng kiểm tra mã QR và giấy tờ tùy thân trước khi vào khu vực chính.

Ngoài bài phát biểu của ông Trump, chương trình còn có màn trình diễn của nhà ảo thuật Oz Pearlman và phần tưởng niệm một sĩ quan Mật vụ Mỹ đã góp phần ngăn chặn nghi phạm nổ súng hồi tháng 4.

Ông Curran bảo vệ công tác an ninh tại sự kiện trước đó, cho rằng hệ thống đã "hoạt động hiệu quả". Theo ông, một vòng rào an ninh đã ngăn nghi phạm tiếp cận sảnh chính của bữa tiệc hồi tháng 4.

Tuy nhiên, ông Curran cũng cảnh báo các mối đe dọa hiện nay đối với quan chức cấp cao Mỹ đã vượt xa những giới hạn trước đây. "Môi trường đe dọa hiện nay rộng lớn hơn bao giờ hết", ông nói.