Ông Trump phải trả gần 400.000 USD sau khi đơn kiện bị bác

Vào tháng 9.2021, cựu Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện The New York Times, cáo buộc 3 nhà báo tham gia một "âm mưu xảo quyệt" để lấy tài liệu thuế của ông như một phần của bài báo điều tra được xuất bản vào năm 2018, theo AFP.

Cuộc điều tra của The New York Times tiết lộ cách ông Trump trên thực tế đã nhận được số tiền tương đương 413 triệu USD, được điều chỉnh theo lạm phát, từ cha ông trong nhiều năm, và phần lớn trong số đó đã được chuyển thông qua một công ty vỏ bọc để tránh thuế.

Tuy nhiên, vào tháng 5.2023, một thẩm phán thuộc bộ phận thương mại của Tòa án Tối cao bang New York đã bác bỏ vụ kiện, yêu cầu ông Trump phải trả chi phí cho các bị cáo. Theo quyết định của thẩm phán được đưa ra ngày 12.1, ước tính của The New York Times về việc chi 392.638 USD cho phí luật sư là "hợp lý" và ông Trump phải hoàn trả đầy đủ số tiền đó.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Trump đối với quyết định trên.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rời đi sau khi phát biểu với báo chí ở thành phố New York vào ngày 11.1 AFP

Trước đó, Đài CNBC ngày 6.1 đưa tin Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) Letitia James đề nghị tòa án phạt cựu Tổng thống Trump 370 triệu USD, cấm ông hoạt động trong lĩnh vực bất động sản ở New York suốt đời và cấm ông làm lãnh đạo hay quan chức một công ty ở New York.

Ngoài ra, bà James còn đề nghị cấm 2 con ông Trump là Donald Trump Jr và Eric Trump hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại bang New York trong thời hạn 5 năm.

Đề nghị được đưa ra vài tuần sau khi kết thúc việc thẩm vấn trong vụ án dân sự tại Tòa Tối cao Manhattan cáo buộc 3 cá nhân trên và Tập đoàn Trump Organization gian lận kinh doanh khi kê khai giá trị tài sản nhằm hưởng lợi trong vay tiền và mua bảo hiểm.

Ông Trump bác bỏ các cáo buộc và cho rằng điều này có động cơ chính trị. Luật sư Alina Habba của ông Trump ra thông cáo cho rằng đề nghị của bà James là vô lý và "có thể được mô tả không gì hơn một hình thức đàn áp có động cơ chính trị đối với ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa".