Ông Trump phát biểu tại quốc hội, một nghị sĩ bị mời ra ngoài

Nghị sĩ Al Green cầm gậy chỉ về phía Tổng thống Trump ẢNH: REUTERS

Theo Đài NBC News, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội vào sáng 5.3 (giờ Việt Nam), nhiều nghị sĩ Dân chủ đã tỏ thái độ phản đối trong diễn biến gay cấn khiến một nghị sĩ bị mời ra ngoài.

"Các thành viên được chỉ đạo duy trì và giữ gìn sự trang nghiêm trong Hạ viện và chấm dứt mọi sự gián đoạn tiếp theo", Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cảnh báo, sau khi Hạ nghị sĩ Al Green thuộc đảng Dân chủ giơ gậy nhằm vào ông Trump.

Một số nghị sĩ hoan nghênh ông Green, trong khi số khác tỏ thái độ phản đối, dẫn đến sự hỗn loạn hơn nữa tại Hạ viện, trong khi ông Trump tiếp tục phát biểu.

Ông Johnson sau đó trực tiếp yêu cầu ông Green ngồi xuống, trước khi chỉ đạo lực lượng chức năng đưa nghị sĩ này khỏi phòng. Ông Green là người từng nhiều lần đệ trình điều khoản đề nghị luận tội ông Trump.

Ông Green rời khỏi khu vực khán phòng Ảnh: Reuters

Trước đó, Hạ nghị sĩ Melanie Stansbury đứng trong phòng cầm tờ giấy có chữ "This is not normal" (Điều này là không bình thường", trong lúc ông Trump tiến vào. Hạ nghị sĩ Rashida Tlaib thì cầm giấy với dòng chữ cho rằng ông Trump nói dối.

Nhiều nghị sĩ Dân chủ còn cầm các khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ chương trình bảo hiểm y tế và các cựu chiến binh, đồng thời chỉ trích tỉ phú Elon Musk, người phụ trách Ban Hiệu quả chính phủ Mỹ.

Theo CNN, ông Trump đã ca ngợi chiến thắng bầu cử của mình trong bài phát biểu, tuyên bố rằng chiến thắng đã mang lại cho ông "một nhiệm vụ chưa từng thấy trong nhiều thập niên".

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa đứng dậy hoan nghênh và hô vang "nước Mỹ", trong khi một số nghị sĩ la ó phản đối.

"Chúng tôi đã hoàn thành nhiều hơn trong 43 ngày so với hầu hết các chính quyền khác hoàn thành trong 4 năm hoặc 8 năm. Và chúng tôi chỉ mới bắt đầu", ông Trump nói.

Trong bài phát biểu, theo CNN, ông còn chỉ trích lạm phát tiếp diễn từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden.

"Ông Biden đặc biệt để giá trứng vượt tầm kiểm soát, và chúng tôi đang nỗ lực để đưa giá xuống trở lại", ông phát biểu.

Với số lượng gà đẻ giảm, giá trứng tăng vọt 15,2% trong tháng 1 so với tháng 12.2024, theo chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng hằng tháng lớn nhất kể từ tháng 6.2015.