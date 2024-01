Ông Trump quyết bảo vệ quyền tái cử

Quyết định "thiên kiến"

Tuần trước, quan chức cấp cao Shenna Bellows, phụ trách bầu cử tại bang Maine, ra quyết định loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ sắp tới bởi vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ ngày 6.1.2021. Cũng như những đơn kiện tại hàng chục bang khác nhằm gạch tên ông Trump khỏi lá phiếu, bà Bellows viện dẫn Mục 3 trong Tu chính án 14 của hiến pháp Mỹ, theo đó cấm những ai tham gia nổi dậy được giữ chức vụ trong tương lai.

Cựu Tổng thống Trump vận động cử tri tại bang Nevada gần đây AFP

Trả lời phỏng vấn Đài NPR cuối tuần qua, bà Bellows, một đảng viên Dân chủ, nhấn mạnh rằng chính trị và quan điểm cá nhân không ảnh hưởng quyết định của bà. Trong khi đó, các luật sư của ông Trump gọi đó là quyết định "thiên kiến" và bà Bellows "không có thẩm quyền pháp lý" để xem xét kiến nghị của những người muốn tước quyền tranh cử của cựu tổng thống.

Các luật sư cho rằng bà Bellows nên đứng ngoài vấn đề này và chỉ trích bà không cho ông Trump đủ thời gian và cơ hội để biện hộ. Qua đó, phía ông Trump đề nghị tòa thượng thẩm của bang bãi bỏ phán quyết, vốn đã bị đình chỉ hiệu lực để chờ kháng nghị, theo Reuters.

Trước đó, tòa án tối cao tại bang Colorado cũng ra quyết định loại vị cựu tổng thống khỏi cuộc bầu cử tại bang này. Theo thống kê của báo The New York Times, thách thức pháp lý đối với quyền tranh cử tổng thống của ông Trump đã được nộp lên tòa án tại ít nhất 33 bang. Ngoài Colorado và Maine, ít nhất 17 bang khác chưa có kết quả trong khi số còn lại đã bị bác bỏ. Hầu hết đều dựa trên điều khoản mơ hồ nói trên của Tu chính án 14. Phía ông Trump đã đưa ra nhiều lý do để "phản pháo", trong đó nổi bật là quan điểm cho rằng cựu lãnh đạo không tham gia nổi dậy, rằng nội dung của Tu chính án 14 không áp dụng cho chức tổng thống và chỉ có quốc hội mới có thể áp dụng điều này.

Kỳ bầu cử tiến gần

Tòa án tại Maine có thời hạn đến ngày 17.1 để phân xử và phán quyết có thể được kháng nghị lên tòa cấp cao nhất của bang hoặc Tòa án Tối cao Mỹ. Theo Reuters, Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sớm cân nhắc vấn đề này và phán quyết của tòa có thể là tiêu chuẩn để các bang giải quyết những khiếu kiện liên quan quyền tranh cử của ông Trump. Ban quản lý chiến dịch tái tranh cử của cựu chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố sẽ "chiến đấu chống những âm mưu xấu xa nhằm phá hủy nền dân chủ Mỹ và ông kỳ vọng giành chiến thắng tại các tòa án bang và trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11".

Tranh cãi về quyền tranh cử của ông Trump diễn ra giữa thời điểm các cuộc đua cấp bang để chọn ra ứng viên đại diện của mỗi đảng đang tiến gần, sớm nhất là bang Iowa vào ngày 15.1. Bất chấp những lùm xùm pháp lý, ông Trump vẫn đang dẫn đầu cuộc đua của đảng Cộng hòa. Kết quả khảo sát thăm dò mới nhất của CBS News cho thấy có đến 58% cử tri của Iowa nói sẽ bỏ phiếu cho vị tổng thống thứ 45 của Mỹ thay vì các đối thủ của ông. Kết quả tại đó sẽ là chỉ dấu cho cục diện sắp tới và có thể sẽ có một số ứng cử viên sớm bỏ cuộc vì không giành được thành quả khả quan. Tuy nhiên trong 3 kỳ bỏ phiếu tại Iowa năm 2008, 2012 và 2016, các ứng viên xếp đầu sau đó đều không giành được vị trí đại diện của đảng Cộng hòa.