Ông Trump thảo luận với ông Putin về ngừng bắn ở Ukraine

Ông Trump cho biết: "Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với Tổng thống Putin. Tôi đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn nhỏ, và tôi nghĩ ông ấy có thể sẽ làm điều đó. Ông ấy có thể sẽ công bố điều gì đó liên quan đến vấn đề đó. Ông ấy đã công bố chưa?"

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.4 cho biết ông đã thảo luận về khả năng ngừng bắn tại Ukraine trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi nghĩ ông ấy đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận từ lâu rồi. Tôi nghĩ một số người đã khiến ông ấy khó đạt được thỏa thuận", ông cho hay.

Ông Trump cho biết ông Putin cũng đã đề nghị giúp đỡ về vấn đề uranium làm giàu của Iran, một rào cản chính để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran: "Ông Putin nói với tôi rằng ông ấy muốn tham gia vào vấn đề làm giàu (uranium), nếu ông ấy có thể giúp chúng tôi giải quyết việc đó. Tôi đã nói, tôi muốn ông ấy tham gia chấm dứt chiến tranh ở Ukraine hơn nhiều".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, Mỹ hồi năm 2025 ẢNH: REUTERS

Trợ lý của ông Putin về các vấn đề đối ngoại, ông Yuri Ushakov, sau đó cho biết ông Putin và ông Trump đã có cuộc điện đàm ngày 29.4, trong đó nhà lãnh đạo Nga đưa ra các ý tưởng giải quyết xung đột liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Ushakov nói: "Tổng thống Putin cho rằng quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran của Tổng thống Trump là đúng đắn, vì điều này sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán và giúp ổn định tình hình".

Tuy nhiên, theo ông Ushakov, ông Putin cũng "nhấn mạnh những hậu quả không thể tránh khỏi và cực kỳ nghiêm trọng không chỉ đối với Iran và các nước láng giềng mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế, nếu Mỹ và Israel một lần nữa sử dụng hành động quân sự".

Ông Ushakov cho biết Nga sẽ duy trì liên lạc với Iran, cũng như với các quốc gia vùng Vịnh và Israel để đảm bảo sẽ không có sự leo thang xung đột trong khu vực.

Vị trợ lý này cũng cho biết ông Putin đề xuất lặp lại lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine để đánh dấu ngày kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai vào tháng tới. Ông Putin đã công bố một lệnh ngừng bắn tương tự vào năm ngoái, kéo dài ba ngày nhưng không được Kyiv đồng ý.