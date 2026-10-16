Ông Trump tiếp tục chỉ trích Ukraine vì tấn công nhà máy diesel Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.10 chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các cuộc tấn công mới nhắm vào nhà máy lọc dầu của Nga.