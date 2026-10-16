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    Ông Trump tiếp tục chỉ trích Ukraine vì tấn công nhà máy diesel Nga

    Ông Trump tiếp tục chỉ trích Ukraine vì tấn công nhà máy diesel Nga

    La Vi - Văn Khoa
    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.10 chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các cuộc tấn công mới nhắm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

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    Tổng thống Trump nga UKRAINE Nhà máy lọc dầu xung đột Nga-Ukraine

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