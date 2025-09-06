Ông Trump trả lại tên Bộ Chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo NBC News, với sắc lệnh hành pháp mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump thực chất là bổ sung tên gọi khác thay vì đổi tên lập tức cho Bộ Quốc phòng, do việc này cần quốc hội thông qua.

Cụ thể, ngoài tên gọi chính thức như lâu nay, Bộ Quốc phòng sẽ có tên gọi thứ hai là "Bộ Chiến tranh"; Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có thể sử dụng các danh xưng mới như "Bộ trưởng Chiến tranh" và "Bộ Chiến tranh" trong các văn bản chính thức, các thông báo truyền thông và những sự kiện mang tính chất nghi lễ. Tổng thống Trump yêu cầu toàn bộ các bộ ngành và những cơ quan hành pháp công nhận và sử dụng tên gọi Bộ Chiến tranh trong các trao đổi nội bộ lẫn bên ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp hôm 5.9 nhằm đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh" ẢNH: REUTERS

Trong lịch sử, Bộ Chiến tranh Mỹ được thành lập vào năm 1789, và cùng với Bộ Hải quân (được lập ra vào năm 1798) trở thành tiền thân của Bộ Quốc phòng. Năm 1947, Tổng thống Harry Truman ký thông qua đạo luật hợp nhất các nhánh quân sự dưới một cơ quan mới, được biết đến với tên Tổ chức Quân sự quốc gia. Năm 1949, tổ chức này được đổi tên thành Bộ Quốc phòng và sử dụng cho đến nay.

Việc thay đổi tên các bộ ngành là hiếm khi xảy ra và cần được quốc hội phê chuẩn, nhưng đảng Cộng hòa của ông Trump hiện đang chiếm đa số sít sao tại cả Thượng viện và Hạ viện, đồng thời các nhà lãnh đạo của đảng này tại quốc hội cũng không mấy hứng thú với việc phản đối bất kỳ sáng kiến nào của ông Trump.

Đây là hành động mới nhất của quân đội Mỹ nhằm xây dựng lại hình ảnh, bao gồm quyết định tổ chức một cuộc diễu binh đặc biệt ở trung tâm thủ đô Washington và khôi phục tên gọi cũ của căn cứ quân sự, từng bị thay đổi sau các cuộc biểu tình đòi công bằng chủng tộc năm 2020.

Ông Trump cũng thách thức các chuẩn mực thông thường về việc triển khai quân đội trong nước, thiết lập các khu vực quân sự dọc biên giới phía nam với Mexico để hỗ trợ chiến dịch siết chặt nhập cư, đồng thời triển khai binh sĩ tại các thành phố như Los Angeles và Washington.