Ông Trump từ chối cung cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine

Đó là thông tin do báo Financial Times đăng tải, dựa trên các nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán giữa chính quyền Mỹ và Ukraine.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington cũng đã đặt dấu hỏi về kế hoạch cho phép Ukraine sản xuất tên lửa cho tổ hợp phòng không Patriot.

Theo bài báo, ông Trump đã bác bỏ yêu cầu từ Kyiv trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào tuần trước, với lý do tình trạng thiếu hụt trong kho dự trữ của Mỹ và nhu cầu của Washington đối với loại tên lửa này trong bối cảnh xung đột với Iran. Đáng chú ý là trong các phát biểu công khai, ông Trump vẫn luôn bác bỏ các báo cáo về việc thiếu hụt đạn dược.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại sân bay Sliac, ở Sliac, Slovakia ẢNH: REUTERS

Kyiv đã tăng cường các yêu cầu về tên lửa phòng không do phương Tây cung cấp khi lực lượng Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp-quân sự và hậu cần của Ukraine để đáp trả làn sóng tập kích leo thang của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Theo hãng tin AFP, trong cuộc tập kích đường không của Nga vào ngày 5.8, phòng không Ukraine đã đánh chặn 90% trong số khoảng 115 máy bay không người lái Nga, nhưng đã không thể ngăn cản được toàn bộ 28 quả tên lửa mà Moscow phóng tới.

Hôm 1.8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Ukraine đã không còn tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, loại vũ khí duy nhất của Kyiv đủ sức đối phó với tên lửa đạn đạo Nga. Ông Zelensky gần đây đã chỉ thị cho các đại sứ Ukraine giám sát kho dự trữ tên lửa tại các nước sở tại và gây áp lực buộc các chính phủ chuyển giao vũ khí cho Kyiv.

Ông Trump đã đề xuất tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước rằng Washington có thể cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot trong nước hoặc ở nơi khác tại châu Âu. Tuy nhiên, sau đó ông lại đã bày tỏ nghi ngờ về ý tưởng này.

Tuần trước, ông Trump cho biết đang xem xét vấn đề này vì Washington phải "thận trọng một chút" về việc cấp phép cho ai sản xuất công nghệ quân sự nhạy cảm của Mỹ.

Nhưng theo Reuters, giới chức Mỹ vẫn đang tiếp tục thúc đẩy đàm phán cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot, bất chấp những thay đổi trong lập trường của Tổng thống Trump. Các nguồn tin cho biết phương án đang được thảo luận là Ukraine sẽ sản xuất một số linh kiện, trong khi khâu lắp ráp cuối cùng được thực hiện tại các nước châu Âu.

Ngay cả khi được phê duyệt, kế hoạch này cũng sẽ không giải quyết được nhiều cho các yêu cầu trước mắt của Kyiv. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng có thể sẽ mất nhiều năm trước khi tên lửa đánh chặn đầu tiên do Ukraine sản xuất rời dây chuyền sản xuất mới.

Sáng kiến này cũng được cho là đã vấp phải sự phản đối từ các nhà sản xuất Mỹ. Boeing, công ty sản xuất các bộ phận đầu dò nhạy cảm cho tên lửa đánh chặn PAC-3, được cho là không sẵn sàng chuyển giao công nghệ ra nước ngoài, trong khi các chuỗi sản xuất hiện có đã quá tải.

Một số thành viên NATO châu Âu cũng cho biết mình đang đạt đến giới hạn về các loại vũ khí trang bị có thể cung cấp cho Ukraine mà không làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính mình.