Ông Trump tuyên bố Canada 'sẽ thành bang thứ 51' của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.10 một lần nữa tuyên bố Canada 'cuối cùng sẽ trở thành tiểu bang thứ 51', đồng thời tiếp tục chỉ trích chính sách thương mại của nước láng giềng.