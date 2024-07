Ông Trump tuyên bố 'không sợ hãi mà kiên cường đối mặt tà ác'

"Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời chia sẻ và cầu nguyện của bạn ngày hôm qua, vì chỉ có Chúa mới ngăn cản được điều không thể tưởng tượng được xảy ra. Chúng ta sẽ KHÔNG SỢ HÃI mà thay vào đó vẫn kiên cường trong đức tin và sự thách thức khi đối mặt với tà ác. Tình yêu của chúng ta hướng tới những nạn nhân khác và gia đình họ. Chúng ta cầu nguyện cho những người bị thương hồi phục và ghi nhớ trong lòng ký ức về người dân đã bị sát hại một cách khủng khiếp. Trong thời điểm này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải đoàn kết và thể hiện bản chất thực sự của mình là người Mỹ, luôn mạnh mẽ và kiên quyết, không cho phép cái ác chiến thắng. Tôi thực sự yêu đất nước của chúng ta và yêu tất cả các bạn, đồng thời mong được nói chuyện với quốc gia vĩ đại của chúng ta trong tuần này từ Wisconsin", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông Trump vẫn giơ nắm tay lên sau khi bị thương trong vụ ám sát AFP

Trước đó, cả nước Mỹ và dư luận thế giới rúng động khi ông Trump bị bắn ngay tại buổi vận động tranh cử. Hình ảnh ông Trump với mặt và tai dính máu được chia sẻ chóng mặt.

Ông bị bắn vào tai phải và may mắn an toàn. Nghi phạm 20 tuổi bị lực lượng an ninh bắn hạ tại hiện trường nhưng vẫn có người thiệt mạng khác trong vụ tấn công. Ông Trump được lực lượng mật vụ hộ tống rời khỏi nơi xảy ra vụ nổ súng và sau đó chính ông xác nhận mình bị bắn.

Ông Trump bị bắn: Nghi phạm là ai?

Cục Điều tra liên bang Mỹ coi đây là vụ ám sát bất thành nhằm vào ông Trump và nhanh chóng phối hợp các cơ quan hữu trách điều tra.

Tổng thống Joe Biden và hàng loạt chính trị gia trong nước Mỹ cũng như trên thế giới nhanh chóng lên tiếng về vụ việc chấn động. Hai thông điệp quan trọng nhất là chúc ông Trump nhanh chóng hồi phục và lên án hành vi bạo lực, cụ thể là bạo lực chính trị.

Liên quan tới tiến trình bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, một quan chức cấp cao đảng Cộng hòa xác nhận với CNN rằng đại hội toàn quốc của đảng vẫn sẽ khai mạc vào ngày 15.7 tại TP.Milwaukee (bang Wisconsin) như kế hoạch. Tại sự kiện này, ông Trump dự kiến chính thức được trao tấm vé ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử tổng thống ngày 5.11.

Trong một email gửi tới những người ủng hộ sau vụ nổ súng, ông Trump tuyên bố ngắn gọn: "Đây là thông điệp từ Donald Trump. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng".