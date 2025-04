Ông Trump vừa ra nhiều chỉ thị đối nội, đối ngoại quan trọng

Tổng thống Trump trong một lần ký và công bố sắc lệnh tại phòng Bầu dục ẢNH: REUTERS

Chương trình tự trục xuất

Hãng Reuters ngày 16.4 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký bản ghi nhớ nhằm ngăn những người nhập cư không có giấy tờ và những người không đủ điều kiện khác được nhận các quyền lợi theo Đạo luật An sinh xã hội.

Một số lao động không có giấy tờ có được việc làm bằng cách sử dụng số an sinh xã hội giả hoặc mượn của người khác để đóng vào an sinh xã hội, nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp an sinh xã hội theo luật hiện hành.

Trả lời phỏng vấn trên Đài NBC News, ông Trump cho hay chính quyền Mỹ đang lập một chương trình "tự trục xuất". Theo đó, Mỹ sẽ chi một khoản trợ cấp và một vé máy bay để những người nhập cư rời khỏi nước Mỹ.

Ông tiếp tục nói rằng Mỹ sẽ làm việc với những người nhập cư để họ quay lại "nếu họ tốt".

Các quan chức chính quyền Mỹ đã thúc giục những người nhập cư tự trục xuất. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã phát động một chiến dịch truyền thông về chủ đề này với chi phí hàng triệu USD và có sự góp mặt của Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem.

Thuế khoáng sản

Trong một động thái khác, ông Trump ngày 15.4 chỉ đạo xem xét khả năng áp dụng thuế quan mới đối với tất cả các loại khoáng sản quan trọng nhập khẩu của Mỹ.

Ông chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick bắt đầu một cuộc điều tra an ninh quốc gia theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962. Đây cũng chính là đạo luật ông vận dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình để áp đặt mức thuế toàn cầu 25% đối với thép và nhôm.

Theo chỉ đạo trên, động thái thị trường đối với tất cả các khoáng sản quan trọng như cobalt, nickel và 17 loại đất hiếm sẽ được nghiên cứu để áp thuế quan, trong đó có bổ sung uranium và bất kỳ khoáng sản nào khác mà các quan chức Mỹ cho là cần thiết.

Cân nhắc khoản tài trợ cho Liên Hiệp Quốc

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn các tài liệu kế hoạch nội bộ cho thấy Văn phòng Ngân sách tại Nhà Trắng đã đề xuất cắt giảm tài trợ cho các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, viện dẫn những thất bại trong các hoạt động ở Mali, Li Băng và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho Liên Hiệp Quốc, chiếm 22% trong tổng số 3,7 tỉ USD ngân sách thường xuyên và 27% trong tổng số 5,6 tỉ USD ngân sách gìn giữ hòa bình.

Ngân sách mới phải được Quốc hội Mỹ phê duyệt và các nghị sĩ vẫn có thể quyết định khôi phục một phần hoặc toàn bộ nguồn tài trợ mà chính quyền đã đề xuất cắt giảm.

Giảm quân ở Syria

Liên quan động thái tại Trung Đông, các quan chức Mỹ cho hay nước này có thể giảm phân nửa số binh sĩ tại Syria.

Quân đội Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria trên một số căn cứ, chủ yếu ở phía đông bắc. Các binh sĩ này đang làm việc với các lực lượng địa phương để ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). IS đã chiếm giữ các vùng đất rộng lớn của Iraq và Syria vào năm 2014 nhưng sau đó đã bị đẩy lùi.