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    Ông Trump xác nhận không kích đảo, Iran tuyên bố quân đội mạnh hơn trước

    Ông Trump xác nhận không kích đảo, Iran tuyên bố quân đội mạnh hơn trước

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Sau hơn 8 tháng chiến sự, quân đội Iran tuyên bố đã trở nên mạnh mẽ hơn, trái ngược với khẳng định của Mỹ rằng Washington đã phá hủy nặng nề năng lực quân sự của Tehran.

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