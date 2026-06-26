Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Vance bênh vực cố Tổng thống Nixon về bê bối Watergate

Vi Trân
Vi Trân
Phó tổng thống Mỹ J.D Vance bày tỏ sự ủng hộ dành cho cố Tổng thống Richard Nixon liên quan vụ bê bối Watergate và cho rằng vị tổng thống thứ 37 đã bị thế lực 'nhà nước ngầm' hạ bệ.

Trong buổi nói chuyện quảng bá cuốn sách Communion (tạm dịch: Hiệp thông) tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon ở Yorba Linda (bang California, Mỹ) ngày 25.6, Phó tổng thống Vance đã chia sẻ về hành trình đến với Công giáo của bản thân và cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Nixon về vụ bê bối Watergate, theo tờ The Guardian.

Phó tổng thống Mỹ bênh vực ông Nixon về bê bối Watergate - Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance cho rằng vụ bê bối Watergate sẽ không thể gây chấn động nếu xảy ra vào thời nay

ẢNH: REUTERS

Đây là bê bối chính trị lớn nhất nước Mỹ vào thế kỷ 20, diễn ra từ năm 1972 đến 1974, dẫn đến việc ông Nixon trở thành Tổng thống Mỹ duy nhất trong lịch sử phải từ chức. Vụ việc bắt đầu vào năm 1972 khi một nhóm người bị bắt quả tang đột nhập trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ tại khu văn phòng Watergate. Cuộc điều tra của báo chí sau đó phát hiện nhóm này có liên hệ với chiến dịch tái tranh cử của ông Nixon.

Đối mặt với nguy cơ bị luận tội và bãi nhiệm gần như chắc chắn từ cả Thượng viện lẫn Hạ viện, ông Nixon đã chủ động tuyên bố từ chức vào tháng 8.1974. Phó tổng thống khi đó là ông Gerald Ford lên thay và sau đó đã ban lệnh ân xá cho ông Nixon khỏi mọi tội danh liên quan.

Theo ông Vance, bê bối Watergate sẽ không thể là tin tức tiêu điểm và gây được sự chú ý lớn trong môi trường chính trị phân mảnh, siêu phân cực đảng phái như ngày nay. Do đó, nó chắc chắn sẽ không khiến một vị tổng thống mất ghế.

"Nếu Watergate xảy ra vào ngày mai, nó sẽ chỉ là một bản tin sống được 12 giờ. Ý tưởng cho rằng nó hạ bệ được một tổng thống thật điên rồ", ông Vance nói.

"Nếu bạn nhìn lại lịch sử của cách mà nhà nước ngầm đã hạ bệ ông Richard Nixon, điều đó hoàn toàn không khác gì với điều mà cùng những nhóm người này, những thể chế này, đã cố gắng làm đối với ông Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên. Có sự song trùng ở đây", ông Vance bổ sung.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017-2021), ông Trump bị luận tội 2 lần với cáo buộc lạm quyền để gây sức ép lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra đối thủ chính trị Joe Biden và cáo buộc kích động người ủng hộ xông vào Điện Capitol (tòa nhà quốc hội Mỹ) vào ngày 6.1.2021 sau những nỗ lực bất thành trong việc đảo ngược thất bại trong tranh cử.

Trong cuộc giới thiệu sách ngày 25.6, ông Vance ca ngợi di sản của ông Nixon và gọi vị tổng thống thứ 37 của Mỹ là "thiên tài chính trị" có nhiều điểm tương đồng với ông.

"Nghị sĩ trẻ. Phó tổng thống. Viết một vài cuốn sách bán chạy nhất. Bị truyền thông căm ghét. Nghe giống như J.D. Vance", Phó tổng thống Mỹ nói.

Tin liên quan

Ông JD Vance nói về khả năng tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028

Ông JD Vance nói về khả năng tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo trong sự nghiệp chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng ông tranh cử tổng thống năm 2028.

50 năm vụ Watergate: từ miếng băng keo đến bê bối khiến Tổng thống Nixon từ chức

Công bố lời khai của Richard Nixon trong vụ Watergate

Khám phá thêm chủ đề

bê bối Watergate Phó tổng thống Mỹ Richard Nixon JD Vance Trump

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận