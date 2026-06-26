Ông Vance bênh vực cố Tổng thống Nixon về bê bối Watergate

Trong buổi nói chuyện quảng bá cuốn sách Communion (tạm dịch: Hiệp thông) tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon ở Yorba Linda (bang California, Mỹ) ngày 25.6, Phó tổng thống Vance đã chia sẻ về hành trình đến với Công giáo của bản thân và cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Nixon về vụ bê bối Watergate, theo tờ The Guardian.

Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance cho rằng vụ bê bối Watergate sẽ không thể gây chấn động nếu xảy ra vào thời nay ẢNH: REUTERS

Đây là bê bối chính trị lớn nhất nước Mỹ vào thế kỷ 20, diễn ra từ năm 1972 đến 1974, dẫn đến việc ông Nixon trở thành Tổng thống Mỹ duy nhất trong lịch sử phải từ chức. Vụ việc bắt đầu vào năm 1972 khi một nhóm người bị bắt quả tang đột nhập trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ tại khu văn phòng Watergate. Cuộc điều tra của báo chí sau đó phát hiện nhóm này có liên hệ với chiến dịch tái tranh cử của ông Nixon.

Đối mặt với nguy cơ bị luận tội và bãi nhiệm gần như chắc chắn từ cả Thượng viện lẫn Hạ viện, ông Nixon đã chủ động tuyên bố từ chức vào tháng 8.1974. Phó tổng thống khi đó là ông Gerald Ford lên thay và sau đó đã ban lệnh ân xá cho ông Nixon khỏi mọi tội danh liên quan.

Theo ông Vance, bê bối Watergate sẽ không thể là tin tức tiêu điểm và gây được sự chú ý lớn trong môi trường chính trị phân mảnh, siêu phân cực đảng phái như ngày nay. Do đó, nó chắc chắn sẽ không khiến một vị tổng thống mất ghế.

"Nếu Watergate xảy ra vào ngày mai, nó sẽ chỉ là một bản tin sống được 12 giờ. Ý tưởng cho rằng nó hạ bệ được một tổng thống thật điên rồ", ông Vance nói.

"Nếu bạn nhìn lại lịch sử của cách mà nhà nước ngầm đã hạ bệ ông Richard Nixon, điều đó hoàn toàn không khác gì với điều mà cùng những nhóm người này, những thể chế này, đã cố gắng làm đối với ông Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên. Có sự song trùng ở đây", ông Vance bổ sung.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017-2021), ông Trump bị luận tội 2 lần với cáo buộc lạm quyền để gây sức ép lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra đối thủ chính trị Joe Biden và cáo buộc kích động người ủng hộ xông vào Điện Capitol (tòa nhà quốc hội Mỹ) vào ngày 6.1.2021 sau những nỗ lực bất thành trong việc đảo ngược thất bại trong tranh cử.

Trong cuộc giới thiệu sách ngày 25.6, ông Vance ca ngợi di sản của ông Nixon và gọi vị tổng thống thứ 37 của Mỹ là "thiên tài chính trị" có nhiều điểm tương đồng với ông.

"Nghị sĩ trẻ. Phó tổng thống. Viết một vài cuốn sách bán chạy nhất. Bị truyền thông căm ghét. Nghe giống như J.D. Vance", Phó tổng thống Mỹ nói.