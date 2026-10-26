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    Ông Vucic thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử lịch sử ở Serbia

    Ông Vucic thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử lịch sử ở Serbia

    La Vi
    La Vi
    Nhà lãnh đạo kỳ cựu của Serbia Aleksandar Vucic thừa nhận đảng của ông đã thất bại trong cuộc bầu cử sớm hôm 25.10, đánh dấu thay đổi lớn tại quốc gia vùng Balkan.

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