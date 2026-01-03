Ông xã tỉ phú của ca sĩ Hà Phương hiếm hoi lộ diện

Hà Phương hạnh phúc bên chồng tỉ phú

Mới đây, ca sĩ Hà Phương tổ chức tiệc kỷ niệm 60 năm ngày cưới cho bố mẹ chồng. Buổi tiệc được diễn ra trong không gian ấm cúng với sự tham gia của các thành viên trong gia đình, ca sĩ Minh Tuyết và một số bạn bè thân thiết của giọng ca Tình trong muôn thuở.

Gia đình của ca sĩ Hà Phương và tỉ phú Chính Chu Ảnh: NVCC

Vợ chồng ca sĩ Hà Phương cùng bầu show Thúy Uyển Ảnh: NVCC

Bữa tiệc được bài trí với tông màu vàng, trắng ấm áp tượng trưng cho sự sang trọng, bền vững của tình cảm gia đình. Khu vực chụp hình và bàn tiệc chính đều được trang trí bằng hoa tươi.

Trên sân khấu, các thành viên trong gia đình của Hà Phương dành tặng những lời chúc tốt đẹp đến bậc trưởng bối. Trong đó, ca sĩ Hà Phương bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tình cảm của bố mẹ chồng. Cô nói: "Bí quyết hạnh phúc từ bố mẹ chồng chính là sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân. 60 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, và để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn". Bên cạnh đó, Hà Phương và bạn thân là ca sĩ Trần Sang còn biểu diễn một số tiết mục đặc biệt để dành tặng mọi người.

Hà Phương quyết định giữ kín diện mạo hai con gái Ảnh: NVCC

Hà Phương song ca với Trần Sang Ảnh: NVCC

Ngoài ra, trong buổi tiệc này Hà Phương còn thông báo con gái thứ hai của mình vừa được tuyển thẳng vào Trường đại học Brown, đây là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Mỹ. Trước đó, cô con gái đầu tiên của giọng ca Hoa cau vườn trầu đã được tuyển thẳng vào Trường đại học Columbia, đây cũng là ngôi trường nổi tiếng tại xứ sở cờ hoa.

Đây là lần hiếm hoi chồng tỉ phú của ca sĩ Hà Phương lộ diện. Khi được hỏi lý do hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư, chị gái của Minh Tuyết tâm sự: "Trong cuộc sống riêng, tôi luôn muốn dành những khoảnh khắc đẹp nhất cho gia đình mình. Có những niềm vui, những thành công nhỏ, chúng tôi muốn trân trọng giữa vòng tay người thân trước khi chia sẻ rộng rãi. Sự kiện hôm nay đặc biệt ý nghĩa vì chúng tôi có thể cùng nhau chứng kiến cột mốc 60 năm của bố mẹ chồng, và ghi nhận sự trưởng thành của các con".