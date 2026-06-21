Ông Zelensky cùng loạt quan chức Ukraine trả lại huân chương cho Ba Lan

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20.6 cho biết ông đã trả lại huân chương cao quý của Ba Lan, Huân chương Đại bàng Trắng, sau khi Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tước bỏ huân chương này của ông Zelensky vì một tranh chấp lịch sử. Động thái này đe dọa làm sâu sắc thêm rạn nứt ngoại giao giữa hai đối tác chiến lược thân thiết khi Kyiv tập hợp các đồng minh để thúc đẩy Nga chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.