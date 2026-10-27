Ông Zelensky nói Ukraine chờ đạn tên lửa Patriot gần một tháng

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 26.10 cho biết Ukraine đã phải đợi gần một tháng để Mỹ phê duyệt việc cung cấp các loại tên lửa thiết yếu, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky viết: "Cụ thể, chúng tôi đã chờ đợi gần một tháng để [Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ] Hegseth phê duyệt cung cấp tên lửa cho các hệ thống Patriot và NASAMS. Tôi đã chỉ đạo đội ngũ của mình nêu vấn đề này với phía Mỹ một lần nữa".

Nhà lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Mỹ đẩy nhanh tiến độ bàn giao trước khi mùa đông đến.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận rằng một lô tên lửa đánh chặn có thể vẫn chưa được bàn giao, nhưng khẳng định sự chậm trễ này không xuất phát từ các lý do chính trị.

Một cơ sở sản xuất thực phẩm bị tên lửa Nga tấn công ở Kyiv, Ukraine ẢNH: REUTERS

Việc chậm trễ bàn giao tên lửa càng làm gia tăng căng thẳng giữa Ukraine và Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một thỏa thuận dầu diesel với Nga, đồng thời chỉ trích ông Zelensky vì phía Ukraine không chịu dừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Trong những tuần gần đây, Ukraine cho biết đã bị gián đoạn về tiếp nhận thông tin tình báo từ Mỹ về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ukraine cũng báo cáo rằng phiên bản quân sự của hệ thống Starlink đã bị hạn chế tốc độ trong nhiều ngày, gây ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự và hệ thống phòng không.

Đại tá Yurii Ihnat, phát ngôn viên không quân Ukraine, ngày 26.10 nói rằng số tên lửa Patriot mà Mỹ và các đồng minh Trung Đông khai hỏa trong xung đột với Iran "lẽ ra có thể dùng để hỗ trợ hệ thống phòng thủ Ukraine trong nhiều năm".

Trước đó, Tổng thống Zelensky hôm 23.10 nói rằng Ukraine cần xấp xỉ 350 tên lửa Patriot mỗi tháng, tức là khoảng 1.050 quả trong vòng 90 ngày, nhưng chỉ nhận được 24 quả trong 3 tháng qua.

Phần lớn đạn tên lửa cho các tổ hợp phòng không của Ukraine được chuyển giao thông qua sáng kiến Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), trong đó các nước châu Âu và Canada mua vũ khí từ Mỹ để chuyển giao cho Ukraine.

Ukraine cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch phòng thủ năm 2027. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara hôm 26.10 kêu gọi các đối tác cân nhắc chuyển giao cho Ukraine 10% số tên lửa đánh chặn hiện có trong kho dự trữ, bao gồm tên lửa dành cho các hệ thống Patriot và IRIS-T.

Ông Khmara cũng cho biết Ukraine vẫn rất cần các loại tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) để đối phó với UAV động cơ phản lực, và cần thêm vốn để tăng cường sản xuất các hệ thống không người lái.