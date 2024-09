Ông Zelensky thuyết phục Mỹ về 'kế hoạch chiến thắng'

Ông Trump gặp ông Zelensky tại New York

Tờ The Guardian đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.9 có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cam kết sẽ làm việc để chấm dứt chiến sự tại Ukraine nếu ông đắc cử. Đứng cạnh nhà lãnh đạo Ukraine tại tòa tháp Trump ở thành phố New York (bang New York), ông Trump khen ngợi ông Zelensky, nhưng cho biết mình cũng có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt (với ông Zelensky), và tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin", ông Trump phát biểu và cam kết sẽ làm việc với lưỡng đảng để dàn xếp chiến sự Ukraine nếu ông đắc cử.

Về phần mình, ông Zelensky chia sẻ mong muốn thảo luận với ông Trump về "kế hoạch chiến thắng" của mình đối với cuộc chiến ở quê nhà và cho biết 2 người đều muốn chiến sự ở Ukraine kết thúc.