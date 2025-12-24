Oona Chaplin: Hậu duệ 'vua hề' làm ác nữ trong bom tấn Avatar 3

Theo Variety, James Cameron tiếp tục lựa chọn những diễn viên có chiều sâu nội tâm và khả năng diễn xuất tiết chế cho các phần tiếp theo của Avatar, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng phòng vé. Oona Chaplin được đánh giá là một trong những lựa chọn phù hợp với định hướng đó: một diễn viên không ồn ào, nhưng sở hữu khí chất điện ảnh rõ nét.

Oona Chaplin, từ cháu gái của "vua hề" Charlie Chaplin đến một gương mặt trong 'vũ trụ Avatar' Ảnh: 20th Century Studios

Dòng máu Chaplin - di sản vừa là vinh quang vừa là áp lực

Oona Chaplin sinh năm 1986, là con gái của nữ diễn viên Geraldine Chaplin và cháu ngoại của Charlie Chaplin. Tờ The Guardian từng nhận định, hiếm có gia đình nào trong lịch sử điện ảnh sở hữu "phả hệ nghệ thuật" dày đặc như nhà Chaplin: từ Charlie Chaplin, biểu tượng toàn cầu của điện ảnh câm, đến Geraldine Chaplin - nàng thơ của điện ảnh châu Âu thập niên 1960 - 1970.

Tên "Oona" của cô được đặt theo bà ngoại Oona O'Neill, vợ cuối cùng của Charlie Chaplin. Tuy nhiên, trong nhiều cuộc phỏng vấn với Vanity Fair và Hollywood Reporter, Oona Chaplin thừa nhận cô không muốn sự nghiệp của mình bị định nghĩa bởi huyết thống. "Tôi không thể và cũng không muốn trở thành một Charlie Chaplin khác. Điều duy nhất tôi có thể làm là trở thành chính mình", Oona cho hay.

Không lớn lên tại Mỹ, Oona Chaplin trải qua tuổi thơ ở Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Anh. Theo The New York Times, việc liên tục di chuyển giữa các nền văn hóa giúp cô sớm hình thành tư duy độc lập và không bị cuốn vào mô hình "sao nhí Hollywood".

Cô theo học nghệ thuật tại Gordonstoun School (Scotland), sau đó từng bước tiếp cận diễn xuất thông qua các dự án nhỏ, phim truyền hình và điện ảnh châu Âu. Đây là lựa chọn được Screen Daily đánh giá là "thận trọng nhưng bền vững", giúp Oona Chaplin xây dựng nền tảng diễn xuất trước khi tiếp cận các dự án lớn.

Thay vì tận dụng hào quang gia tộc, Oona Chaplin gần như tránh né việc được gọi là "cháu gái của Charlie Chaplin" trong suốt những năm đầu sự nghiệp. Cô từng chia sẻ rằng bản thân không muốn được nhớ đến vì huyết thống, mà vì những vai diễn do chính mình tạo nên Ảnh: 20th Century Studios

Game of Thrones - cánh cửa đưa Oona Chaplin ra toàn cầu

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Oona Chaplin đến từ Game of Thrones. Trong vai Talisa Maegyr, nhân vật không có trong nguyên tác, cô đã tạo nên một hình ảnh phụ nữ độc lập, đầy lý tưởng. Theo Entertainment Weekly, Talisa là một trong những nhân vật khiến khán giả đồng cảm nhất, và cái chết của cô trong Red Wedding trở thành "một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử truyền hình". Vai diễn này không chỉ giúp Oona Chaplin được biết đến rộng rãi, mà còn chứng minh cô không sống nhờ danh tiếng gia đình.

Điều đáng chú ý là Oona Chaplin không chọn đi theo con đường hài kịch, thể loại gắn liền với tên tuổi ông ngoại. Các vai diễn của cô trong Taboo, The Crimson Field hay The Longest Ride đều mang sắc thái nội tâm, thậm chí u tối.

Hollywood Reporter từng nhận xét rằng Oona Chaplin sở hữu "kiểu diễn xuất của sự im lặng", nơi cảm xúc được truyền tải bằng ánh mắt và nhịp thở hơn là lời thoại. Phong cách này khiến cô không phải gương mặt giải trí đại chúng, nhưng lại được giới làm nghề đánh giá cao.

Nhiều nhà phê bình cho rằng việc James Cameron lựa chọn Oona Chaplin không nằm ở danh tiếng, mà ở khí chất diễn viên: khả năng truyền tải cảm xúc bằng ánh mắt, sự tĩnh lặng và nét u hoài rất "điện ảnh" Ảnh: 20th Century Studios

Ác nữ của Avatar 3 - Lựa chọn chiến lược của James Cameron

Việc Oona Chaplin góp mặt trong Avatar 3 và các phần tiếp theo không được công bố rầm rộ. Theo Variety, James Cameron có xu hướng xây dựng dàn nhân vật dài hơi, nơi diễn viên có thời gian phát triển tâm lý nhân vật qua nhiều phần phim. Đây được xem là "điểm giao thoa lý tưởng" giữa một thương hiệu bom tấn và phong cách làm nghề của Oona Chaplin. Avatar không chỉ là cuộc chơi kỹ xảo, mà còn là câu chuyện về con người, môi trường và bản sắc, những yếu tố đòi hỏi diễn viên có chiều sâu cảm xúc.

Những hình ảnh hậu trường của Oona Chaplin trong vai Varang nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Các đoạn clip ghi lại quá trình hóa thân của nữ diễn viên, từ ngôn ngữ cơ thể, chuyển động hình thể cho đến những điệu múa mang sắc thái quyền lực và huyền bí, khiến khán giả đặc biệt tò mò về vai trò của Varang trong thế giới Pandora. Sự sáng tạo và khả năng kiểm soát hình thể của Oona Chaplin được đánh giá là yếu tố then chốt tạo nên sức hút khác biệt cho nhân vật này.

Theo giới chuyên môn, Varang mang màu sắc hoàn toàn đối lập với Neytiri, biểu tượng quen thuộc của loạt phim Avatar. Nếu Neytiri đại diện cho sự gắn bó với thiên nhiên và cảm xúc bản năng, thì Varang lại hiện lên như một nhân vật đầy mê hoặc, lạnh lùng và tiềm ẩn quyền lực. Chính sự đối lập này được kỳ vọng sẽ mở rộng biên độ cảm xúc và chiều sâu xung đột trong Avatar 3, đồng thời mang đến cho khán giả một hình ảnh Na'vi mới mẻ hơn.

Trong bối cảnh điện ảnh ngày càng bị chi phối bởi thuật toán, doanh thu và độ phủ truyền thông, Oona Chaplin là một ví dụ hiếm hoi cho kiểu diễn viên vẫn giữ được nhịp đi riêng. Cô không xuất hiện dày đặc, không gắn mình với hình ảnh ngôi sao giải trí, nhưng mỗi lần trở lại đều mang theo dấu ấn cá nhân rõ rệt Ảnh: INSTAGRAM NV

Đạo diễn James Cameron từng chia sẻ rằng ông mời Oona Chaplin đảm nhận vai Varang sau khi bị thuyết phục bởi màn thể hiện của cô trong Game of Thrones. Ở đó, Oona Chaplin cho thấy khả năng dung hòa giữa vẻ quyến rũ mềm mại và sự dữ dội nội tâm, hai yếu tố mà Cameron cho là "cốt lõi" để xây dựng nhân vật Varang. Việc giao cho cháu gái của "vua hề" Charlie Chaplin một vai diễn mang tính biểu tượng mới trong vũ trụ Avatar cũng được xem là lựa chọn mang tính chiến lược, khi nhân vật này không chỉ đòi hỏi diễn xuất mà còn cần ngôn ngữ hình thể và thần thái rất riêng.

So sánh Charlie Chaplin và Oona Chaplin là điều khó tránh, nhưng theo The Guardian, sự khác biệt giữa hai thế hệ chính là minh chứng cho sự tiến hóa của điện ảnh. Nếu Charlie Chaplin đại diện cho chuyển động, hình thể và tiếng cười mang tính xã hội, thì Oona Chaplin là biểu hiện của sự tiết chế, nội tâm và khoảng lặng.

Cô không phủ nhận di sản gia đình, nhưng cũng không để nó chi phối lựa chọn nghề nghiệp. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Oona Chaplin hiếm khi nhắc đến ông ngoại như một lợi thế. Ngược lại, cô xem đó là trách nhiệm, như từng chia sẻ với Vanity Fair: "Di sản không phải thứ để dựa vào, mà là điều nhắc nhở bạn phải làm việc nghiêm túc hơn".