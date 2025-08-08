Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
OpenAI công bố GPT-5 mạnh mẽ nhất, miễn phí cho mọi người

Kiến Văn
Kiến Văn
08/08/2025 09:51 GMT+7

OpenAI vừa chính thức ra mắt GPT-5, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất từ trước đến nay của hãng.

GPT-5 hiện có sẵn cho tất cả người dùng và nhà phát triển ChatGPT. CEO Sam Altman của OpenAI đã so sánh sự ra mắt của GPT-5 với "khoảnh khắc chiếc iPhone với màn hình Retina đầu tiên ra mắt".

GPT-5 đã chính thức được phát hành cho tất cả mọi người

GPT-5 mang đến những cải tiến đáng kể về khả năng lập luận, độ chính xác và tốc độ, đồng thời tạo những tương tác gần gũi hơn với người dùng giống như một chuyên gia được đào tạo bài bản.

Một trong những điểm nổi bật của GPT-5 là trải nghiệm người dùng được đơn giản hóa. Thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều mô hình, GPT-5 hoạt động như một hệ thống thống nhất, tự động chuyển sang phương pháp suy luận nâng cao khi gặp các yêu cầu phức tạp. Đối với các nhà phát triển, OpenAI cung cấp 3 tùy chọn truy cập API: GPT-5, GPT-5 Mini và GPT-5 Nano, trong đó mỗi tùy chọn được tối ưu hóa cho các nhu cầu khác nhau.

GPT-5 là mô hình AI tốt nhất thế giới?

Với khả năng chuyên biệt cho từng lĩnh vực, Sam Altman khẳng định GPT-5 là mô hình AI tốt nhất thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực viết lách, lập trình và chăm sóc sức khỏe. Người dùng có thể tùy chỉnh trải nghiệm của mình bằng cách chọn kiểu phản hồi, thậm chí thay đổi màu sắc của cuộc trò chuyện. Các tính năng an toàn nâng cao cũng được bổ sung nhằm đảm bảo các phản hồi được cân nhắc và thận trọng.

OpenAI tiến thêm một bước trong cuộc đua phát triển AI với GPT-4o

OpenAI cam kết mang lại nhiều tính hữu ích hơn mà không phải điều chỉnh trách nhiệm. GPT-5 giữ lại các khả năng của GPT-4 nhưng cải thiện trải nghiệm với tốc độ phản hồi nhanh hơn. Mô hình này có khả năng hiểu nhiều định dạng để trở thành một trợ lý mạnh mẽ cho nhiều loại tác vụ khác nhau.

Đáng chú ý, GPT-5 ban đầu sẽ được cung cấp miễn phí cho người dùng ChatGPT, sau đó chuyển sang phiên bản GPT-5 Mini nhẹ hơn khi đạt đến giới hạn sử dụng. Người dùng trả phí sẽ có quyền truy cập trải nghiệm đầy đủ của GPT-5 kể từ hôm nay.

Nhìn từ góc độ rộng hơn, sự ra mắt của GPT-5 được coi là một bước tiến hướng tới trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), điều mà ông Sam Altman từng dự đoán có thể đạt được vào năm 2027. Mặc dù GPT-5 chưa phải là AGI, nhưng nó đang đặt nền tảng cho các mô hình tương lai có trí thông minh tổng quát giống con người.

