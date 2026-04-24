OpenAI giới thiệu GPT-5.5 giúp thay đổi cách con người làm việc

Khác với các phiên bản trước, GPT-5.5 tập trung vào khả năng tự chủ, cho phép mô hình hiểu nhanh chóng yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ một cách độc lập, ngay cả khi nhiệm vụ được đưa ra một cách mơ hồ và phức tạp.

Mục tiêu chính của GPT-5.5 là giảm bớt sự cần thiết phải hướng dẫn từng bước cho người dùng. Thay vì phải chỉ dẫn từng giai đoạn, mô hình này giờ đây có thể nhận một nhiệm vụ phức tạp và tự tìm ra cách tiếp cận. Nó có khả năng lập kế hoạch hành động, kết nối các công cụ cần thiết, kiểm tra kết quả và điều chỉnh hướng đi khi gặp vấn đề. Nhờ vậy, các nhiệm vụ không chỉ đơn thuần là tạo văn bản như lập trình, phân tích dữ liệu và làm việc với tài liệu cũng trở nên dễ dàng hơn.

Những khả năng đáng gờm của GPT-5.5

Khả năng lập trình của GPT-5.5 được nâng cao, cho phép nó nắm bắt tốt hơn bối cảnh của các dự án lớn, phát triển sự hiểu biết sâu sắc về kiến trúc hệ thống và giải quyết các vấn đề phức tạp mà một người bình thường có thể mất tới 20 giờ để hoàn thành. GPT-5.5 có sự thay đổi về chất lượng trong hành vi giúp nó hiểu rõ hơn lý do tại sao hệ thống bị lỗi và cần thực hiện thay đổi ở đâu.

Mức độ tự chủ mới này cũng thể hiện rõ trong công việc hằng ngày. Khi kết hợp với các công cụ như Codex, GPT-5.5 hoạt động như một trợ lý kỹ thuật số hoàn chỉnh, có khả năng tương tác với giao diện, thu thập thông tin từ nhiều nguồn và chuyển đổi chúng thành các tài liệu, báo cáo hoặc bảng tính hoàn chỉnh.

GPT-5.5 cũng nâng cao khả năng khoa học và phân tích khi nó không chỉ đưa ra câu trả lời mà còn có thể điều hướng toàn bộ chu trình nghiên cứu, từ thu thập thông tin đến diễn giải kết quả và đề xuất các bước tiếp theo.

Mặc dù có nhiều cải tiến, GPT-5.5 vẫn duy trì tốc độ tương đương với phiên bản trước, với các tác vụ hiệu quả hơn và tiêu thụ ít tài nguyên hơn. Đặc biệt, chi phí cho các tác vụ lập trình chỉ bằng một nửa so với các mô hình cạnh tranh.

GPT-5.5 hiện đã được triển khai dần cho người dùng, có sẵn trong ChatGPT cho các gói trả phí như Plus, Pro, Business và Enterprise. Phiên bản nâng cao hơn GPT-5.5 Pro cũng đã được phát hành nhắm đến các tác vụ phức tạp yêu cầu độ chính xác và chiều sâu phân tích cao. Quyền truy cập API cho các tính năng mới này sẽ được bổ sung trong thời gian tới.