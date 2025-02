OpenAI phát hành o3-mini miễn phí trước sức ép DeepSeek

Mô hình o3-mini mới này được OpenAI thiết kế với khả năng suy luận vượt trội, đặc biệt trong các lĩnh vực toán học, lập trình và khoa học. Theo OpenAI, o3-mini sẽ "mở rộng ranh giới những gì các mô hình mini có thể đạt được" và có tốc độ phản hồi nhanh hơn 24% so với mô hình o1-mini trước đó. Các nhà kiểm tra độc lập cho biết, câu trả lời từ o3-mini được ưa chuộng hơn 56% so với o1-mini và giảm thiểu 39% lỗi.

OpenAI phát hành o3-mini sớm hơn so với các dự đoán của giới công nghệ ẢNH: REUTERS

Giống như o1-mini, o3-mini cho phép người dùng theo dõi quá trình suy nghĩ của mô hình thông qua các phản hồi. Người dùng cũng có thể kết hợp khả năng lý luận này với tìm kiếm trên web, mặc dù tính năng này vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

o3-mini là phản hồi của OpenAI đối với DeepSeek

Sự ra mắt của o3-mini diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực AI khi mô hình R1 miễn phí từ DeepSeek của Trung Quốc thu hút hàng triệu người dùng nhờ tốc độ phản hồi, độ chính xác cao với chi phí hoạt động rẻ hơn nhiều. OpenAI đang nỗ lực thu hút lại sự chú ý và lưu lượng truy cập từ người dùng.

Người dùng gói ChatGPT miễn phí có thể truy cập o3-mini bằng cách nhấp vào nút "Reason" trong hộp nhập văn bản. Mặc dù OpenAI chưa công bố giới hạn sử dụng cụ thể nhưng có khả năng nó sẽ tương tự như các hạn chế hiện tại đối với GPT-4o, tức là người dùng sẽ nhận được một số lượng truy vấn nhất định mỗi giờ.

Đối với người dùng trả phí, o3-mini có thể được chọn từ trình chọn mô hình ở góc trên bên trái. Người dùng gói Plus hoặc Team sẽ nhận được 150 truy vấn o3-mini mỗi ngày, trong khi người dùng gói Pro với mức phí 200 USD/tháng sẽ có quyền truy cập không giới hạn.

Ngoài ra, người dùng ChatGPT trả phí cũng có thể truy cập mô hình o3-mini-high, với khả năng lý luận tương tự nhưng thời gian phản hồi lâu hơn. Mô hình này hứa hẹn nâng cao hiệu suất nếu người dùng không ngại chờ thêm vài giây.

OpenAI cũng nhấn mạnh rằng o3-mini đã trải qua các đánh giá an toàn nghiêm ngặt trước khi ra mắt, điều đó cho thấy mô hình này "vượt trội đáng kể" so với GPT-4o trong việc xử lý các tình huống không an toàn và các nỗ lực bẻ khóa.