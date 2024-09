OpenAI ra mắt GPT-o1 có khả năng lý luận

OpenAI vừa giới thiệu mô hình mới mang tên GPT-o1, được cho là có khả năng trả lời các câu hỏi phức tạp nhanh hơn con người. Đi kèm là GPT-o1-mini, phiên bản nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí hơn.

GPT-o1 đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo gần giống con người của OpenAI. Mô hình này vượt trội các phiên bản trước trong việc viết mã và giải quyết các vấn đề nhiều bước, nhưng cũng đắt đỏ và chậm hơn so với GPT-4o. Đây chỉ là bản preview (dùng thử), nhằm nhấn mạnh tính thử nghiệm của sản phẩm.

Thử nghiệm một câu lệnh và các lập luận trả về của GPT-o1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người dùng ChatGPT Plus và Team có thể truy cập o1-preview và o1-mini từ hôm nay, trong khi người dùng Enterprise và Edu chỉ được trải nghiệm vào tuần tới. Tuy nhiên, OpenAI chưa xác định thời gian phát hành GPT-o1-mini cho người dùng miễn phí. Giá truy cập GPT-o1 cho các nhà phát triển cũng rất cao: 15 USD cho mỗi 1 triệu token đầu vào và 60 USD cho mỗi 1 triệu token đầu ra, cao gấp ba lần so với GPT-4o.

Theo Jerry Tworek, trưởng nhóm nghiên cứu của OpenAI, GPT-o1 được đào tạo bằng thuật toán tối ưu hoàn toàn mới và tập dữ liệu được thiết kế riêng. Phương pháp học tăng cường giúp mô hình tự học thông qua các phần thưởng và hình phạt, cho phép xử lý truy vấn theo từng bước như cách con người giải quyết vấn đề.

Nhờ phương pháp đào tạo này, GPT-o1 được kỳ vọng chính xác hơn. Tworek khẳng định mô hình mới giảm hiện tượng "ảo giác" - khi AI đưa ra câu trả lời sai nhưng có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, ông thừa nhận vấn đề này chưa được giải quyết hoàn toàn.

Điểm nổi bật của GPT-o1 so với GPT-4o là khả năng xử lý các bài toán phức tạp, đặc biệt là về mã hóa và toán học. Bob McGrew, Giám đốc nghiên cứu của OpenAI, chia sẻ GPT-o1 đạt 83% trong kỳ thi Toán học Quốc tế, so với chỉ 13% của GPT-4o. Ngoài ra, GPT-o1 đạt 89% trên bảng xếp hạng cuộc thi lập trình Codeforces và phiên bản cập nhật có thể đạt thành tích tương đương với nghiên cứu sinh trong các bài kiểm tra vật lý, hóa học và sinh học.

Tuy nhiên, GPT-o1 vẫn thua kém GPT-4o ở một số lĩnh vực, như kiến thức thực tế và khả năng duyệt web hay xử lý hình ảnh, tài liệu. Dù vậy, OpenAI coi đây là bước tiến quan trọng trong việc phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng đưa ra quyết định tự động.