OpenAI tìm cách sửa sai

Nhiều hãng tin và báo đài, trong đó có The Wall Street Journal và The New York Times, dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Ban giám đốc OpenAI, công ty đằng sau ứng dụng phổ biến ChatGPT về trí thông minh nhân tạo (AI), đang tìm cách thuyết phục ông Altman quay lại. Việc sa thải ông Altman, nhà đồng sáng lập OpenAI, đã đẩy công ty vào tình thế khủng hoảng khi một loạt các nhà quản lý cấp cao của hãng đồng thời đệ đơn từ chức.



Ông Sam Altman (trái) khi còn là CEO OpenAI gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Hội nghị AI đầu tháng 11 Reuters

Sự ra đi hàng loạt

Không lâu sau khi ông Altman bị sa thải ngày 17.11, ông Greg Brockman, nhà đồng sáng lập OpenAI và từng giữ chức chủ tịch công ty, thông báo từ chức. "Sam và tôi bị sốc và buồn trước hành động của ban giám đốc…Chúng tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra", ông Brockman viết trên tài khoản X (tên cũ Twitter).

Sự ra đi của hai nhà đồng sáng lập đã gây rúng động thế giới công nghệ và tạo nên đủ loại tin đồn. Trang tin công nghệ The Information cho hay ông Jakub Pachocki, Giám đốc nghiên cứu; Aleksander Madry, người đứng đầu đội ngũ đánh giá những nguy hiểm tiềm tàng từ AI; và ông Szymon Sidor, một nhà nghiên cứu, cũng thông báo quyết định rời khỏi OpenAI.

Theo CNN, nguyên nhân chính đằng sau vụ sa thải ông Altman, người được xem là nhà lãnh đạo tiên phong trong lĩnh vực AI của thế giới, là tình trạng căng thẳng giữa ông và các thành viên của ban giám đốc. Trong khi ông Altman ủng hộ đẩy mạnh phát triển AI, Ban giám đốc OpenAI lại cho rằng nên triển khai thận trọng hơn.

Khả năng quay lại ngoạn mục

Tuy nhiên, trong vòng một ngày, báo đài Mỹ đưa tin Ban giám đốc OpenAI đã "suy nghĩ lại". Theo trang The Verge, Ban giám đốc OpenAI đang thảo luận với ông Altman về khả năng quay về cương vị CEO. The Information dẫn lời ông Jason Kwon, Giám đốc chiến lược của OpenAI, bày tỏ "sự lạc quan" có thể thuyết phục ông Altman và những người khác quay lại công ty.

Cụ thể, các nhà đầu tư của OpenAI, bao gồm thế lực ủng hộ mạnh mẽ nhất là Microsoft, đang thảo luận các phương án kiểm soát khủng hoảng, bao gồm khả năng gây sức ép, buộc ban giám đốc mời ông Altman quay về cương vị cũ. Không những thế, công ty đầu tư mạo hiểm Khosla Ventures (trụ sở TP.Melon Park, bang California) còn tuyên bố sẽ "ủng hộ ông Altman trong bất cứ điều gì mà ông sẽ làm tiếp theo".

Microsoft, hiện nắm 49% quyền sở hữu OpenAI, từ chối bình luận. Trong khi đó, đến tối qua (giờ VN), một số nhân viên OpenAI cho biết sẽ bỏ việc hàng loạt nếu ông Altman không được phục chức vào cuối tuần. Những người khác cho hay sẽ gia nhập công ty mới đang được ông Altman xây dựng. Theo Reuters, ông Altman và ông Jony Ive, cựu Giám đốc thiết kế Hãng Apple, đang trong quá trình thảo luận khả năng chế tạo một thiết bị phần cứng mới về AI và chuẩn bị mở công ty.

Đến nay vẫn chưa có thông tin chính xác về số phận của ông Altman. Sau khi ChatGPT được trình làng vào cuối tháng 11 năm ngoái, ông Altman trở thành "ngôi sao mới" của Thung lũng silicon. Vào đầu tháng 11 năm nay, ông là một trong 100 đại biểu tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu AI do Anh tổ chức. Báo chí phương Tây đã gọi ông là "đại sứ không chính thức của AI trên toàn cầu".

Bản thân ông vẫn chưa lên tiếng về khả năng quay về OpenAI sau khi nhận quyết định bị sa thải. Mạng xã hội X cũng vừa rút lại một tuyên bố phát trên tài khoản dưới tên ông Altman thông báo rằng "tôi đã quay lại". Chưa rõ đây có phải là tài khoản chính thức của nhà đồng sáng lập OpenAI hay không.