OpenAI 'vô tình' xóa chứng cứ ChatGPT khiến vụ kiện với New York Times thêm căng thẳng

Động thái đáng ngờ của OpenAI trong vụ kiện bản quyền

Theo TechCrunch, vụ kiện bản quyền giữa New York Times và OpenAI đang có diễn biến mới khi các luật sư của New York Times (NYT), cáo buộc OpenAI xóa dữ liệu huấn luyện ChatGPT liên quan đến nội dung bị nghi vi phạm bản quyền. Động thái này xảy ra sau khi các chuyên gia của NYT và Daily News đã dành hơn 150 giờ để tìm kiếm bằng chứng trong tập dữ liệu huấn luyện do OpenAI cung cấp.

Theo thư gửi Tòa án quận phía Nam New York ngày 14.11, dữ liệu trên một trong hai máy ảo mà OpenAI cung cấp cho nhóm luật sư đã bị các kỹ sư của công ty xóa. Mặc dù OpenAI cho biết đây là một lỗi kỹ thuật không cố ý, nhưng New York Times và các nguyên đơn khác cho rằng điều này làm tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực tìm kiếm chứng cứ của họ.

OpenAI bị kiện bởi New York Times và một số nhà xuất bản khác vì cáo buộc vi phạm bản quyền khi sử dụng nội dung để huấn luyện ChatGPT mà không có sự cho phép ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE ECONOMIC TIMES

Trước đó, OpenAI đồng ý cho các nguyên đơn kiểm tra dữ liệu huấn luyện ChatGPT trong một môi trường bảo mật. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của các nhà xuất bản nhằm chứng minh nội dung của họ đã bị sử dụng trái phép để huấn luyện mô hình AI. Tuy nhiên, việc dữ liệu bị xóa khiến các luật sư mất quyền truy cập vào thông tin quan trọng.

Theo thông tin mới nhất, dữ liệu bị xóa đã được khôi phục nhưng ở định dạng không thể sử dụng về mặt pháp lý, gây khó khăn cho New York Times trong việc đưa ra bằng chứng tại tòa. Động thái này làm dấy lên nghi ngờ liệu OpenAI có đủ năng lực và cam kết để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, đặc biệt trong bối cảnh các vụ kiện vi phạm bản quyền đang gia tăng.

Phản ứng từ các bên liên quan

New York Times cáo buộc việc xóa dữ liệu làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình kiểm tra và có thể được xem là hành động thiếu minh bạch. Trong khi đó, OpenAI khẳng định đây chỉ là sự cố kỹ thuật và không liên quan đến ý định che giấu chứng cứ. Dù vậy, sự cố này làm nổi bật những thách thức pháp lý ngày càng phức tạp trong việc truy cứu trách nhiệm đối với các công ty AI khi sử dụng dữ liệu có bản quyền để phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo.

Vụ kiện này có thể ảnh hưởng lớn đến cách các công ty AI quản lý dữ liệu và tuân thủ yêu cầu pháp lý trong tương lai. Hiện tại, các nhà xuất bản tin tức đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo để bảo vệ quyền lợi của mình, trong khi OpenAI đối mặt với áp lực cải thiện quy trình lưu trữ và kiểm tra dữ liệu để tránh các rủi ro tương tự.